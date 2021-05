Schulenburg/Nordstemmen

Eine Baustelle in Nordstemmen im Landkreis Hildesheim hat Auswirkungen auf den Busverkehr in Pattensen: Wegen einer Vollsperrung der Kreisstraße 505 (K505) zwischen der Leinebrücke und der Auf- und Abfahrt der Bundesstraße 3 kann die Regiobus-Linie 310 die Haltestelle Schloss Marienburg ab Sonnabend, 15. Mai, nicht mehr anfahren. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Schulenburg/Abzweig Marienburg auszuweichen. Bis Mitte Juli sollen die Asphaltarbeiten abgeschlossen sein.

Vollsperrung bis zur Kieswerk-Zufahrt

Auch Autofahrer sind von den Bauarbeiten betroffen. Der erste Bauabschnitt reicht von der Brücke der B3 bis zur Zufahrt zum Kieswerk. Die Auf- und Abfahrrampen an der Ostseite der B3 werden zeitgleich erneuert. Die Auffahrt zur B3 in Richtung Alfeld sowie die Abfahrt K505 in Richtung Adensen sind frei. Ab Mitte Juni soll im zweiten Bauabschnitt die K505 von der Zufahrt zum Kieswerk bis zur K209 gesperrt.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr weist darauf hin, dass Umleitungsstrecken ausgeschildert sein werden.

Von Mark Bode