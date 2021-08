Pattensen-Mitte

Ab Montagmorgen, 16. August, bis Freitag, 20. August, zum Betriebsschluss kommt es aufgrund von Reparaturarbeiten am ZOB in Pattensen-Mitte zu Änderungen im Linienverlauf. Für die Haltestelle Pattensen ZOB wird in diesem Zeitraum eine Ersatzhaltestelle für die SprintH-Linie 300 von Regiobus sowie für die Linien 365 und 366 eingerichtet.

Diese befindet sich laut Regiobus-Pressestelle für beide Fahrtrichtungen an der Göttinger Straße in Höhe der Hausnummer 45. Die Ersatzhaltstelle wird ebenfalls als Anfangs- und Endhaltestelle der betroffenen Linien genutzt. Nicht betroffen von den Baumaßnahmen sind die Linien 310 und 320. Die Fahrer bedienen die Ersatzhaltestelle an der Göttinger Straße und zusätzlich die reguläre Haltestelle Pattensen ZOB.

Von Mark Bode