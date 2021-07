Pattensen-Mitte

Die Stadt kündigt an, dass ein Teil des Wendehammers und des Gehweges am Ende der Marienstraße in Pattensen-Mitte am Donnerstag, 22. Juli, und Freitag, 23. Juli, gesperrt werden muss. Für den letzten großen Abschnitt der Sporthalle der Grundschule ist es laut Stadtsprecherin Andrea Steding erforderlich, einen Montagekran aufzustellen. „Dieser Kran wird benötigt um die große Glasfront der neuen Sporthalle, welche zur Marienstraße ausgerichtet ist, zu montieren. Hierfür ist eine Sperrung des Teilbereichs der Straße und des Gehweges notwendig“, teilt Steding mit.

Alle Anlieger seien von der Stadt informiert worden. „Die Zufahrt zur Volksbank ist hiervon nicht betroffen, es ist nur mit einer Einschränkung der Wendemöglichkeit zu rechnen“, sagt Steding. Der Fußgängerverkehr wird in diesem Straßenabschnitt aufgrund der Bauarbeiten schon seit längerer Zeit auf die andere Straßenseite umgeleitet. „Wir hoffen somit, einem gewissen Gefahrenpotenzial entgegenwirken zu können“, sagt die Stadtsprecherin. Die Maßnahme wurde zudem bewusst in die Ferienzeit gelegt.

Von Mark Bode