Da sind Mitarbeiter einer Baustellenabsicherungsfirma voreilig gewesen: Am Montagvormittag hatten diese damit begonnen, eine Baustelle im Pattenser Ortsteil Koldingen einzurichten. Die Strecke wurde einspurig gesperrt, der Verkehr sollte mit Ampeln an der Stelle vorbeigeführt werden. Schnell bildeten sich lange Staus in Richtung Pattensen-Mitte und bis nach Laatzen-Rethen. Weil die Ampel aber nicht optimal getaktet gewesen ist, musste die Polizei aus Springe den Verkehr regeln.

Dabei hatten die Mitarbeiter der Firma einen Frühstart hingelegt. Denn die Bauarbeiten beginnen erst am Dienstag. Gegen Mittag sollten die Baken und die Ampeln wieder zur Seite geschoben werden. Ab Dienstagfrüh gegen 6.30 Uhr wird alles wieder an die richtige Stelle geschoben. Bernd Otremba von der Straßenmeisterei Sarstedt erklärt, was für Arbeiten vorgenommen werden sollen.

Schlaglöcher müssen jetzt beseitigt werden

Die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hatte noch im Juli auf Nachfrage angekündigt, die Straße erst im Laufe des Jahres 2022 von Pattensen bis zum Anschluss zur Autobahn 7 grundlegend zu sanieren. Nun sollen einzelne Stellen doch früher repariert werden. Konkret geht es dabei um Schlaglöcher auf der Spur von Koldingens Ortsmitte in Richung Laatzen. Die Schlaglöcher seien mehrere Zentimeter tief. „Die Stellen hätten wir nicht länger halten können“, sagt Otremba. Im Winter wären die Löcher aufgrund der Witterung noch tiefer geworden. „Würden die Arbeiten nicht vorgenommen werden, hätten wir spätestens zum Frühjahr eine Richtungssperrung“, sagt der Leiter der Straßenmeisterei Sarstedt. Zu dieser Jahreszeit sei es noch möglich, die Reparaturen vorzunehmen.

Asphalt wird ausgefräst

Am Dienstag, 30. November, soll die Baustellenabsperrung ab 6.30 Uhr wieder eingerichtet werden und dann auch für mehrere Tage bestehen bleiben. Die beschädigte Asphaltdecke werde an vier Stellen bis zu einer Tiefe von 20 Zentimetern ausgefräst. Der Einbau der neuen Deckschichten soll am Mittwoch erfolgen. Wenn der neu eingebaute Belag abgekühlt ist, wird die einspurige Verkehrsführung am Donnerstag wieder abgebaut.

Koldingens Ortsbürgermeisterin Astrid Schunder (CDU) hält es für „sinnvoll“, die Maßnahmen nun vorzunehmen. „Es muss gemacht werden, weil sonst weitere Schäden an der Straße zu erwarten sind“, sagt sie.

Kommunikationsproblem bei Behörden

Dass die Baustelle versehentlich bereits am Montag vorzeitig eingerichtet worden war, sei ein Kommunikationsproblem gewesen, sagt Otremba. „Da ist etwas schiefgelaufen.“ Laut Otremba ist in der behördlichen Anordnung der Region Hannover eine Baustelleneinrichtung ab Montag genehmigt worden. „Ich habe da auch nicht mehr richtig draufgeschaut“, gesteht Otremba.

Empfehlung: Gebiet weiträumig umfahren

Die Landesbehörde kündigt in ihrer Pressemitteilung an, dass während der Bauarbeiten mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen sei. Das zeigte sich bereits am Montag. Autofahrer sollten den Bereich der B443 zwischen Pattensen-Mitte und Laatzen-Rethen möglichst weiträumig über die Bundesstraßen 3 und 6 umfahren.

