Pattensen-Mitte

Die Entwicklung des Gewerbegebiets in Pattensen-Mitte geht voran. Das teilte der Erste Stadtrat Axel Müller gegenüber der HAZ mit. Im vergangenen Jahr hatte die Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG) die Planung für das rund 21 Hektar große Grundstück nördlich der Ruther Straße und westlich der Bundesstraße 3 übernommen. Das Problem: In dem Bereich leben Feldhamster, die naturschutzrechtlich geschützt sind. Die Stadt hatte jahrelang versucht, mit der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover eine Lösung für die Umsiedlung der Tiere zu finden, was nicht gelang. Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) hatte der Behörde vorgeworfen, einen Unwillen gegenüber der Entwicklung des Areals zu haben.

Die Stadt und die HRG tauschen sich regelmäßig aus

„Die Zusammenarbeit mit der HRG ist sehr positiv. Gerade erst in der vergangenen Woche haben wir uns über den aktuellen Stand ausgetauscht“, sagte Müller. Die HRG habe bereits mehrere Gutachten in Auftrag gegeben und Gespräche mit den Anliegern geführt. „Es geht bei der Entwicklung des Gebiets nicht nur um die Feldhamster, sondern auch um Fragen zur Archäologie und generell des Umweltschutzes“, sagte Müller. Ziel ist jetzt zunächst, einen Bebauungsplan zu erstellen. Konkrete Details zum Zeitplan will der Erste Stadtrat jetzt aber noch nicht nennen. „Es passiert viel im Hintergrund. Sobald es konkrete Ergebnisse gibt, werden wir das auch bekannt geben“, sagte er.

Der Pattenser CDU-Vorsitzende Roman Dobberstein hat das Gewerbegebiet jetzt gemeinsam mit dem designierten CDU-Bundestagskandidaten und Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban, besucht. „Es ist der einzige Bereich in Pattensen, in dem sich neue Gewerbe ansiedeln und bestehende in größerem Umfang erweitern können“, sagte Dobberstein. Das sei auch für die Stadt positiv, weil sie von den Gewerbesteuern profitiere. Gleichzeitig sagte er aber auch, dass der Schutz des Feldhamsters wichtig sei. „Wenn wir diese Tierart nicht schützen, wird sie in einigen Jahren ausgestorben sein. Deshalb müssen wir einen geeigneten Platz für die Umsiedlung finden.“

CDU sieht Entwicklung des Gewerbegebiets als elementar

Auch Kuban sieht die Entwicklung von Gewerbegebieten als elementar an. Aktiv unterstützen darf der Bund die Verhandlungen nicht. „Ich kann aber zwischen verschiedenen Ebenen vermitteln“, sagte Kuban. So will er zum Beispiel mit Christine Karasch, der Umweltdezernentin der Region Hannover, über das Thema sprechen.

Die Gewerbesteuer sei eine der Haupteinnahmequellen der Kommunen in Deutschland. Zurzeit liefen Verhandlungen, wie der Bund die Ausfälle durch die Pandemie ausgleichen kann. Doch viele Kommunen waren bereits vor der Pandemie finanziell klamm, was Kuban auch bewusst ist. „Ich halte die bisherige Praxis zur Unterstützung der Kommunen für nicht mehr zeitgemäß“, sagte er. Bisher unterstützt der Bund Kommunen vor allem durch Förderprogramme für verschiedene Projekte. „Dafür will der Bund dann meist auch ein Mitspracherecht bei der Entwicklung der Projekte. Aus meiner Sicht wäre es besser, mehr auf die eigenverantwortliche Entwicklung vor Ort zu vertrauen“, sagte er.

Von Tobias Lehmann