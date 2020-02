Die Online-Petition für eine Kinderarztpraxis in Pattensen verzeichnet nach etwa einem Monat mehr als 1700 Befürworter. Zudem weist die entsprechende Seite im Internet mehr als 650 Kommentare zu dem Thema auf. Eine in Hemmingen lebende Kinderärztin ist interessiert, in der Nachbarstadt eine Praxis zu eröffnen.