Am Marktplatz in Pattensen wurde das Auto eines Bürgers abgeschleppt, weil sich dessen Arzttermin wegen eines Notfalls verlängert hatte. Pech – denn so stand der Wagen im Weg, als die Markthändler anrollten, um ihre Stände aufzubauen. Zwar ist das Verbot ausgeschildert, doch das wird oft missverstanden.