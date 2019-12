Pattensen-Mitte

Es ist ein neues Gebäude, aber es ist nicht barrierefrei: das Rathaus von Pattensen am Rathausplatz. Der Verein Bereich Selbsthilfe Körperbehinderter Hannover und Umgebung (BSK) weist jetzt auf diesen Verstoß gegen die Niedersächsische Bauordnung hin.

Die BSK mit Sitz in Pattensen wird von dem Ehepaar Elke und Peer Maßmann vertreten. Elke Maßmann ist seit vielen Jahren die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte von Pattensen, Peer Maßmann ist Vorsitzender der BSK und ehrenamtlicher Wohnberater für Pattensen.

Die Türen im Inneren des Rathauses von Pattensen gehen nicht automatisch auf. Quelle: Kim Gallop

Vorschrift zu Barrierefreiheit hat Gesetzescharakter

Die Maßmanns erläutern, dass bei einem Neubau öffentlicher Gebäude die Barrierefreiheit zwingend vorgeschrieben ist. Die entsprechende Regelung nach DIN sei im Niedersächsischen Gesetzesblatt veröffentlicht worden und habe damit „Gesetzescharakter“. Bauliche Anlagen müssten so gestaltet sein, dass sie für behinderte Menschen „ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind“.

Dies sei beim neuen Rathaus in Pattensen „definitiv nicht der Fall“, heißt es weiter. Der Warteraum und das Bürgerbüro sind nach Angaben der Maßmanns viel zu klein. Der Tresen am Empfang sei nicht abgesenkt, und es seien nicht überall Automatiktüren eingebaut, die sich von selbst öffnen, wenn sich jemand nähert. Solch eine Tür gibt es zwar am Haupteingang, nicht aber im Inneren des Gebäudes.

Handläufe fehlen entweder oder haben laut Maßmanns Einschätzung nicht die richtige Position. Die Infotafeln und Türschilder seien nicht barrierefrei. Es seien zwar am Boden Leitlinien für Blinde und Sehbehinderte verlegt worden – allerdings in die falsche Richtung.

BSK hat Bürgermeisterin über Mängel informiert

Die Maßmanns berichten, dass sie im Herbst Pattensens Bügermeisterin Ramona Schumann über rund ein Dutzend bauliche Mängel informiert hätten. Sie hätten zudem um eine gemeinsame Begehung des Rathauses gebeten mit dem Ziel, mögliche Lösungen zu erarbeiten. „Wir sind bewusst nicht gleich an die Öffentlichkeit gegangen“, teilen die Maßmanns mit. Erst Monate später hätten sie von der Bürgermeisterin die Mitteilung erhalten, sie hätte sich bewusst gegen die DIN-Vorschriften entschieden – „und damit gegen geltendes Recht“, meinen die Maßmanns.

„Das empfinden wir als Affront“, teilt des Ehepaar mit, das außerdem kritisiert, dass die Behindertenbeauftragte nicht in die Planungen für das neue Rathaus eingebunden war. Dabei hätte die Stadt Pattensen diese Beteiligung eigentlich in ihren eigenen Richtlinien festgelegt.

Erster Stadtrat weist die Kritik zurück

Die Aussage, das Rathaus von Pattensen sei nicht barrierefrei und verstoße gegen geltendes Baurecht, sei falsch. Das sagt auf Anfrage Axel Müller, Erster Stadtrat von Pattensen und verantwortlich für den Baubereich. „Jeder, der möchte, kann in das Gebäude hinein“, sagt er. „Und jeder kann mit dem Aufzug in alle Gebäudeteile fahren.“

Der Bau des neuen Rathauses, das im Herbst 2018 eröffnet worden ist, sei von der Stadt selbstverständlich nach DIN-Vorschriften ausgeschrieben worden, ergänzt Müller. Allerdings räumt er ein, dass es im geringen Maße Nachbesserungsbedarf gibt. So müssten etwa die Handläufe zum Mehrzweckraum verlängert werden und die Hinweistafeln müssten in Brailleschrift ausgeführt werden, damit sie auch Blinden die gewünschte Orientierung bieten. Diese Korrekturen würden ausgeführt, sobald die Mittel dafür im Haushalt eingestellt sind.

Verwaltung setzt auf hilfsbereite Mitarbeiter

Müller bestätigt, dass sich die Stadtverwaltung bewusst gegen eine Automatiktür zum Bürgerbüro entschieden habe. Eine solche Tür sei nicht nur teurer als eine normale Tür, sondern auch in der Wartung aufwendiger.

Die Information am Haupteingang des Rathauses, gleich hinter der Automatiktür, sei zu den Geschäftszeiten immer besetzt. „Unsere Philosophie ist: Wenn jemand kommt, der Hilfe braucht, dann helfen ihm die Mitarbeiter“, sagte Müller. „Und da stehen wir zu.“ Auf Wunsch würden die Mitarbeiter aus Büros in den oberen Stockwerken ihre Besucher auch am Empfang abholen und ihnen die Zwischentüren öffnen. „Ich habe noch keine Beschwerden gehört“, betont Müller.

