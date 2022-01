Pattensen/Springe

Sie sind klein und haben einen flauschigen Pelz: Die sogenannten Trostteddys fahren nun in den Streifenwagen des Polizeikommissariats Springe mit. Zum Einsatzgebiet der Beamten gehört auch Pattensen. „Als Trostteddys werden sie immer dann ihren großen Auftritt haben, wenn bei Polizeieinsätzen Kinder betroffen sind und diese dringend ein wenig Beistand, Ablenkung, Trost und Freude benötigen“, sagt die Springer Kontaktbeamtin Femke Schuirmann.

30 Trostteddys sind im Einsatz

Genäht wurden die 30 Trostteddys von Frauen des Ortsverbandes Kleiner Deister des Sozialverbands Deutschland. Sie wurden an die Polizeiinspektion Garbsen übergeben und von dort weiter an die im Bereich befindlichen Kommissariate verteilt. „Die farbenfrohen und individuell gestalteten Teddys dürften so manche Träne trocknen und ein Lächeln zurück in die Gesichter zaubern. Ihr flauschiger Pelz wirkt sich erfahrungsgemäß zuverlässig positiv auf Kinder aus“, sagt Schuirmann.

Die Trostteddys begleiten die Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Springe auch bei ihren Einsätzen in Pattensen. Quelle: privat

Neu ist die Idee der Trostspender nicht. Bereits seit einigen Jahren sind die sog. Trostteddys gern gesehene Mitfahrer in Rettungswagen, Feuerwehrfahrzeugen und Streifenwagen. Der Leiter des Polizeikommissariats Springe, Christian Krone, sieht die gebastelten Stofftiere als „schönes Signal“ an. „Wir als Polizei freuen uns natürlich, wenn wir in einer dynamischen Einsatzsituation mit so einer kleinen Geste ein wenig Druck von Kindern und auch von deren Eltern nehmen können.“

Von Mark Bode