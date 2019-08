Pattensen/Springe

Beim Vorbereitungskurs zur Jägerprüfung, der in diesem Monat beginnt, sind noch einige Plätze frei. Das teilt die Jägerschaft Springe mit, zu der auch die Jäger aus Pattensen gehören. Der Kurs läuft vom 29. August bis April 2020 in Springe. Die bestandene Jägerprüfung ist zum Erwerb des Jagdscheins notwendig.

Der theoretische Teil findet dienstags und donnerstags jeweils von 19 bis 21.30 Uhr in den Räumen des Jägerlehrhofes im Jagdschloss in Springe statt. Anhand moderner Unterrichtsmedien und von Präparaten freilebender Wildtiere erläutert ein Ausbilderteam ausgewiesener Praktiker die wesentlichen Unterrichtsinhalte. Die Teilnehmer bereiten sich in Kleingruppen vor.

Die praktische Ausbildung umfasst Reviergänge im Deister, den Besuch der Jagdschau und des Wisentgeheges sowie das Aufbrechen und Zerwirken von Wildtieren in der Wildkammer des Forstamtes Saupark. Die Reviergänge finden meist am Sonntagvormittag statt.

Weitere Bestandteile des Kurses sind eine Einführung in die Arbeit mit dem Schweißhund, eine Pflanzaktion im Rahmen der Naturschutzausbildung, vor allem aber die Anleitung zum Umgang mit den Jagdwaffen. Priorität haben dabei die Sicherheit mit der Waffe und die Übung der Treffsicherheit. Während der Schießausbildung sind acht Termine jeweils am Sonnabendvormittag auf dem Schießstand in Ahrbergen vorgesehen.

Am Ende der Vorbereitung stehen simulierte Prüfungssituationen.

Weitere Infos – auch zu den Kosten – gibt es auf www.jaegerschaft-springe.de unter der Rubrik „Jäger werden“. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an detlef.hoppe@jaegerschaft-springe.de sowie unter Telefon (05045) 98419.

Von Kim Gallop