Pattensen-Mitte

Regelmäßig berät eine Expertin des Senioren- und Pflegestützpunktes Calenberger Land in Pattensen. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 13. Januar, von 8.30 bis 10 Uhr. Trotz hoher Corona-Infektionszahlen bleibt es vorerst beim Gespräch in Präsenz. Allerdings gelten für den Zutritt zum Mehrgenerationenhaus, Göttinger Straße 25a, nun besondere Regeln.

Für die Sprechstunde gilt laut Organisatoren weiterhin die 2G-plus-Regel. Vorab muss zwingend ein Termin unter Telefon (0511) 70020118 oder (0511) 70020119 vereinbart werden. Der Eintritt in die Räumlichkeiten ist nur mit einer zugelassenen FFP2-Maske gestattet.

Beratungskräfte informieren über örtliche Hilfsangebote

Das Angebot richtet sich insbesondere an pflegebedürftige Menschen und pflegende Angehörige. Außerdem soll es Menschen ansprechen, die sich ehrenamtlich im Seniorenbereich engagieren wollen. Die Beratungskräfte informieren unter anderem über örtliche Hilfe- und Unterstützungsangebote, über die Leistungen der Pflegeversicherung und über mögliche Sozialleistungen. Wer will, erhält Unterstützung bei der Antragstellung auf einen Pflegegrad.

Außerhalb der Sprechstunden in Pattensen können sich Bürgerinnen und Bürger auch telefonisch unter den oben genannten Nummern beraten lassen oder vorab einen Gesprächstermin vereinbaren. Bei Bedarf bietet der Senioren- und Pflegestützpunkt Hausbesuche in der Wohnung des Ratsuchenden an.

Von Mark Bode