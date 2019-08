Hüpede

Gitarrenmusik der Extraklasse können Besucher am Sonnabend, 24. August, in der Hüpeder Kirche hören. Ab 18 Uhr präsentiert das Berlin Guitar Ensemble eine Auswahl seiner Arrangements. In dem Ensemble spielen Gitarristen aus der ganzen Welt außergewöhnliche Eigenkompositionen, anspruchsvolle Rock- und Pop-Standards, Soundtracks aus bekannten Filmen und zeitgenössische klassische Arrangements. Geleitet wird die Gruppe von Hernan Nunez aus Argentinien.

Das Ensemble variiert in seiner Größe zwischen sieben und 24 Spielern. Dabei nutzen alle das sogenannte Guitar Craft Tuning, welches ein deutlich weiteres Klangspektrum als die Standardgitarrenstimmung hat und einen innovativen Sound der Gitarren ermöglicht. Diese sind wie bei einem klassischen Orchester in Quinten gestimmt. Dadurch klingt die tiefste Saite tiefer und die höchste Saite höher.

Gruppe ist für viele musikalische Stilrichtungen offen

Das Ensemble erweitert kontinuierlich sein Repertoire und ist für alle musikalischen Stilrichtungen offen. Ein bedeutender Teil des Programms sind teils improvisierte, teils geschriebene Gruppenkompositionen, bei denen eine Note oder ein Akkord von einem Spieler zum anderen weitergegeben wird. Dieser Ansatz wird als Circulation bezeichnet. Trotz aller Vielfalt bleibt die Musik der Gitarristen dabei stets einem gemeinsamen konzeptuellen Ansatz treu.

Gegründet wurde die Gruppe 1992 in Berlin. Seitdem haben die Musiker bereits zahlreiche Konzerte in der Landeshauptstadt und in ganz Deutschland gegeben. Aber auch in den Niederlanden und in Spanien sind sie bereits aufgetreten – und auch in Hüpede sind die Musiker keine Unbekannten. Sie gaben dort in der Kirche im August 2014 ein Kostprobe ihres Könnens.

Das Konzert beginnt am Sonnabend, 24. August, um 18 Uhr in der Hüpeder Kirche. Der Eintritt ist kostenlos, es wird um eine Spende gebeten.

Von Stephanie Zerm