Pattensen

Hundekot gehört nicht auf Bürgersteige und Spielplätze. Darauf weist die Stadt jetzt in einer Presseerklärung noch einmal explizit hin. Immer wieder gebe es deshalb Klagen von Bürgern.

Gerade erst in der vergangenen Woche haben sich Eltern aus Pattensen-Mitte im Meldesystem der Stadt über drei große Kothaufen im Sandkasten auf dem Spielplatz, Auf dem Horne 30, beschwert. „Mein zwölf Monate altes Baby wollte im Sand spielen und rumkrabbeln, aber das ist unmöglich, wenn man nicht weiß, ob an der nächsten Ecke Kot liegt. Ich war geschockt und sauer“, lautete der Kommentar in der Meldung.

Anzeige

Beschwerde über Hundekot auf Spielplatz

Die Stadt weist jetzt darauf hin, dass die Haltung von Hunden auch mit der Übernahme von Pflichten verbunden ist. Dazu zähle auch „die Beseitigung der Hinterlassenschaften des vierbeinigen Freundes“, heißt es. Die Verunreinigung von Kinderspielplätzen sei besonders zu verurteilen, da von den Exkrementen eine starke gesundheitsgefährdende Wirkung ausgehe. Verständlich sei auch der Ärger von Bürgern, die ihren Teppich zu Hause reinigen müssen, weil sie ihn mit Schuhen betreten haben, an deren Sohlen Hundekot klebte.

Weitere HAZ+ Artikel

Ein Hund könne so erzogen werden, dass er sein Geschäft nicht auf dem Bürgersteig verrichtet, sondern dort, wo es niemanden stört, zum Beispiel während eines Spaziergangs außerhalb des Stadtgebiets. Sollte der Hund dennoch sein Häufchen auf dem Bürgersteig hinterlassen, helfe eine kleine Schaufel und eine Plastiktüte, um die Verunreinigung mit einem kurzen Handgriff selbst zu beseitigen, führt die Stadt aus. Diese Ratschläge sollen auch für Halter von Pferden und anderen Vierbeinern gelten.

Spielplatz wegen Hundekot gesperrt

Andere Kommunen haben ähnliche Probleme. Die Stadt Laatzen hat gerade in Ingeln-Oesselse einen Spielplatz wegen häufiger Verunreinigungen unter anderem durch Hundekot sperren lassen. Dort soll jetzt ein Zaun und ein Tor aufgestellt werden, um den Zugang für frei laufende Tiere zu erschweren.

Von Tobias Lehmann