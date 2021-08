Schulenburg

250 Gäste sind am Sonnabendnachmittag zum „Best of Kleines Fest“ zum Schloss Marienburg gekommen. Harald Böhlmann, bekannt vom „Kleinen Fest im Großen Garten“ in Hannover-Herrenhausen als der „Mann mit dem Zylinder“ und Festinitiator, begrüßt sie voller Freude. „Es ist so toll, dass wir wieder da sein dürfen“, sagte Böhlmann im Innenhof des Schlosses bei der ersten Veranstaltung nach der Corona-Pause.

Absage im Vorjahr

Im zehnten Jahr gibt es das „Best of“ bereits. Eigentlich wäre das schon 2020 so gewesen, aber im Vorjahr musste die Veranstaltungsreihe coronabedingt komplett abgesagt werden. Böhlmann dankte dem Schloss-Betreiberpaar Nicolaus und Tania von Schöning dafür, dass sie so geplant haben, dass die Kleinkunstreihe nun konform der Hygieneregeln ablaufen kann.

So sitzen pro Open-Air-Veranstaltung nur 250 statt 900 Besucher auf den Stühlen vor der Bühne – dafür gibt es pro Veranstaltungstag zwei Termine. Anmeldungen über die Luca-App oder per Liste gehören ebenso dazu, wie erforderliche Sitzabstände und der Mund-Nasen-Schutz beim Verlassen des Sitzplatzes. Die Teilnehmer der jeweils ersten Tagesveranstaltung verlassen das Schloss zudem über einen gesonderten Ausgang. Denn die Besucher der zweiten Show warten zu dem Zeitpunkt bereits vor dem Schlosstor.

Clown Frans begrüßt die Besucher

Dort erwartet sie zur Begrüßung und Erheiterung Clown Frans. Auf seinem alten Koffer sitzend und mit teilgeschälter Salatgurke in der Hand lässt er sich gern von den Festbesuchern durch eine Plexiglas-Trennwand für Erinnerungsfotos ablichten.

Im Innenhof stimmt derweil die Kunstfigur Werner Momsen mit norddeutschem Humor das Publikum gekonnt auf die bevorstehenden zwei Stunden Bühnenshow ohne Pause ein. Verantwortlich für das pausenlos redende „Klappermaul“ zeichnet der ganz in Schwarz hinter ihm agierende Detlef Wutschik. Zusammen mit Böhlmann und auch solo moderiert er durch den Abend.

Jongleur hat Probleme mit Bowlingkugeln

So unterhält der Oldenburger Timo Wopp nicht nur mit Wortwitz und Sarkasmus, sondern auch mit dem kunstvollen Jonglieren von kleinen, leichten Bällen bis hin zu großen, schweren Bowlingkugeln. „Das will doch keiner in der Zeitung sehen. Schreib: Hätte er doch weiterstudiert“, ulkt er bei Anfangsschwierigkeiten – drei Bowlingkugeln, aber nur zwei Hände – mit dem Fotografen vor der Bühne.

Ebenfalls mit Ball-Jonglage, aber auch mental überdreht und mit skurrilen Gags rund um Musikinstrumente, Hüte und Keulen, brilliert Aaron Dewitz, der früher im „Cirque du Soleil“ als Clown Herr Kasimir aufgetreten ist. „Das ist nicht wie beim Fernsehen – ich kann Sie auch sehen“, sagte er zwischendurch zum Publikum und animiert es damit zu mehr Beifall.

„Reis Against The Spülmachine“ präsentiert „deutsches Leergut“

Nur zum Eröffnungswochenende ist das Gesangsduo „Reis Against The Spülmachine“ auf dem Schloss dabei. Sich selbst an der Gitarre begleitend verulkten Onkel Hanke und Philipp Kasburg bekannte Lieder: Aus Elvis Pressleys „In the Ghetto“ wurde passend eingekauft „In the Netto“. Dann folgte mit „Ach, es ist kein Bier mehr da, alle Flaschen alle“ sogenanntes „deutsches Leergut“. Aus „Halleluja“ wurde „Maracuja“ und aus „Feliz Navidad“ baumarktgerecht „Oh, flies mal das Bad“. Tangotanz und Jonglage kombinierten zum Abschluss Menno und Emily van Dyke.

„Mir hat Timo Wopp am besten gefallen“, sagte Marion Kubanek. Sie war aus Neustadt am Rübenberge mit ihren Freunden erstmals zum „Best of Kleines Fest“ auf die Marienburg gekommen. „Ich war schon öfter bei den Veranstaltungen in den Herrenhäuser Gärten. Aber das hier habe ich als Geburtstagsgeschenk meiner Freunde bekommen. Solche Geschenke möchte ich öfter“, sagte sie.

Eintrittskarte als Geburtstagsgeschenk

Ein Geburtstag war auch für andere der Anlass zum Besuch der Kleinkunstveranstaltung: „Eine aus unserer achtköpfigen Damenriege hat einen runden Geburtstag gehabt. Da wollten wir ihr und uns einen schönen Tag gönnen“, sagte Heike Schaper aus Laatzen-Mitte. Bei ihrem ersten „Best of“-Besuch zeigte sie sich begeistert von den musikalischen Ideen des Duos „Reis Against The Spülmachine“. Für ihre Freundin Claudia Henning war es eher der Bowlingkugeljongleur Timo Wopp. „Den habe ich schon beim Kleinen Fest in Herrenhausen gesehen“, sagte die Rethenerin.

Wer selbst dabei sein möchte: Die nächsten Termine sind von Donnerstag, 26. August, bis Sonntag, 29. August, jeweils von 17 bis 19 Uhr und von 20 bis 22 Uhr. „Für fast alle Veranstaltungen sind noch Karten verfügbar, auch zusammenhängend“, sagte Katrina Bläsig vom Schloss-Marketing. Die Eintrittskarten sind erhältlich im Schlossshop unter www.schloss-marienburg.de.

