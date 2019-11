Hüpede

In der Hüpeder Kirche stand am Reformationstag einmal nicht Martin Luther, sondern dessen Ehefrau Katharina im Mittelpunkt. Unter der Überschrift „Ich will das ganze Leben“ hatte die Kirchengemeinde Hüpede-Oerie zu einem Kulinarischen Kirchenkino eingeladen. Ab 17 Uhr konnten die Besucher einen Film über Katharina Luther sehen. Zuvor lasen Mitglieder des rund 20-köpfigen Organisationsteams kurze Texte zu dem Thema vor. Außerdem spielte die Konfi-Teamband unter der Leitung von Marcel Pandera.

Lediglich bei der Gulaschsuppe wird geschummelt

Weil Katharina Luthers Haushalt und eine zünftige Mahlzeit untrennbar zusammen gehören, servierte der Kirchenvorstand in der Pause Suppen und Brot, wie sie auch den Gästen der Familie Luther geschmeckt hätten. „Wir haben aus Zutaten, die auch zu Luthers Zeit verfügbar waren, Kürbis- und Lauchsuppe gekocht“, sagte Wolfgang Hesselbarth vom Kirchenvorstand. Lediglich bei der Gulaschsuppe hatten die Organisatoren ein wenig geschummelt. „Fleisch war früher nicht so leicht erschwinglich“, erläuterte Hesselbarth.

Wolfgang Hesselbarth serviert die mitttelalterlichen Suppen in einem Brottopf. Quelle: Stephanie Zerm

Serviert wurden die heißen Suppen nicht auf Tellern, sondern ganz mittelalterlich und umweltfreundlich in einem Brottopf: einem Stück Brot mit einer Mulde darin. Zusätzlich gab es deftige Schmalzbrote, die sich die rund 90 Besucher selber schmieren konnten. Alle Speisen waren kostenlos erhältlich. Lediglich Spenden waren erwünscht. „Uns ist es wichtig, dass jeder an der Veranstaltung teilnehmen kann“, sagte Silvia Borgmann vom Orgateam.

Die mittelalterlichen Suppen werden in einem Brottopf serviert. Quelle: Stephanie Zerm

Veranstaltung soll kirchlichen Feiertag ins Bewusstsein bringen

Passend zum Reformationstag hatten sich etliche Gemeindemitglieder mittelalterlich verkleidet, sodass sich auf dem Kirchplatz mehrere Mönche und Burgfräulein tummelten. Gegen die Kälte hatten die Organisatoren zwei Zelte und mehrere Heizpilze aufgestellt. Außerdem gab es Glühwein und heißen Kinderpunsch.

Rund 90 Besucher speisen im geheizten Zelt wie Familie Luther. Quelle: Stephanie Zerm

„Mit der Veranstaltung wollen wir den kirchlichen Feiertag wieder ins Bewusstsein bringen“, erklärte Pastorin Sabine Stuckenberg. Halloween, das viele Menschen am Reformationstag feierten, habe nichts mit Deutschland zu tun. „Dieser Brauch ist aus den USA zu uns rübergeschwappt.“ Stattdessen wolle die Kirchengemeinde Hüpede-Oerie den neuen Feiertag dazu nutzen, um gemeinsam die Kirche nach vorn zu bringen und zu überlegen, welche Dinge in Kirche und Gesellschaft heute reformationswürdig seien.

„Wir wollen diesen besonderen Tag mit einem besonderen Ereignis feiern und zeigen, dass es ein kirchlicher Feiertag ist“, sagte Frank Nußbaum vom Kirchenvorstand.

Von Stephanie Zerm