Pattensen-Mitte

Ein Unfall, eine Krankheit oder eine seelische Krise: Jeder kann auf fremde Hilfe angewiesen sein. Wer aber hat dann die rechtliche Befugnis, in Vertretung Dokumente zu unterschreiben oder Rechnungen zu begleichen? Wer darf Entscheidungen treffen, die die Gesundheit, das Vermögen, den Wohnort oder die Lebensqualität betreffen?

Ein Fachmann der Betreuungsstelle der Region Hannover macht am Mittwoch, 16. Februar, Station im Rathaus am Rathausplatz 1. Der Experte informiert in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr Interessierte zu den Möglichkeiten der privatrechtlichen Vorsorge durch Vollmachtserteilung und zur Betreuungsverfügung.

Der Besuch der Sprechstunde ist kostenlos. Aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen ist eine Anmeldung unter Telefon (0511) 61623540 erforderlich. Vor Ort gilt die 3G-Regel, zudem müssen alle Ratsuchende während der Beratung eine FFP2-Maske tragen.

Von Mark Bode