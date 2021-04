Pattensen

Ein Schrotthändler und seine Lebenspartnerin sind wegen gemeinschaftlichen Subventionsbetrugs zu Bewährungsstrafen von jeweils vier Monaten verurteilt worden. Das Paar aus Pattensen hatte im April vergangenen Jahres unberechtigt eine Corona-Soforthilfe in Höhe von 9000 Euro erhalten.

Fixkosten wie etwa für Miete in Höhe von 3000 Euro hatte der 23-Jährige in einem Antrag auf staatliche Soforthilfe angegeben. Diese laufenden Kosten hatte der Mann aber gar nicht. Wie er überhaupt auf die Idee gekommen sei, die Unterstützung zu beantragen, wollte die Richterin wissen. Die Antwort klang dubios. Er habe im April 2020 in einem Café in Hannover zufällig einen Mann getroffen, der ihm geraten und auch geholfen habe, den Antrag zu stellen, berichtete der Angeklagte. Von dem Mann kenne er nur den Spitznamen, sagt der Pattenser. Gleichwohl zahlte er seinem Ratgeber 200 Euro im Voraus und weitere 300 Euro, als die Corona-Soforthilfe auf dem gemeinschaftlichen Konto von ihm und seiner Lebenspartnerin eintraf.

Lesen Sie auch: Massenhafter Betrug mit Corona-Soforthilfe: Gibt es Hintermänner?

Erschlichenes Geld fließt auf gemeinsames Konto

Das Gericht war daher überzeugt, dass auch die 23-jährige Frau von dem Betrug gewusst haben musste. Beide waren am Tag des Geldeingangs zunächst zu einem Bankautomaten gegangen, um 2000 Euro abzuheben. Wenig später holten sie von einem Bankschalter die übrigen 7000 Euro der Subventionssumme ab.

Auf Nachfrage des Staatsanwalts sagte der Pattenser, das Geld sei für Lebensmittel und den Lebensunterhalt verbraucht worden. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 habe er nicht arbeiten können, sagte der 23-Jährige. Sein Verteidiger hatte zuvor angegeben, dass sein Mandant dennoch die Versicherungskosten für seinen Lieferwagen habe aufbringen müssen. Mit dem Antrag auf Corona-Soforthilfe „sticht mein Mandant nicht aus der Gruppe der Corona-Betrüger heraus“, sagte der Anwalt. Inzwischen habe sein Mandant über ihn auch schon 1000 Euro an den Staat zurück überweisen lassen. Zudem sei er bereit, auch die noch verbleibenden 8000 Euro zurückzuzahlen.

Lesen Sie auch: Angeblicher Schrotthändler wollte Corona-Soforthilfe kassieren – und wird verurteilt

Vorbestraftes Paar wird auf Bewährung verurteilt

Für den Staatsanwalt war klar, dass der 23-Jährige bewusst betrogen habe. Allein das Treffen mit dem ihm zuvor unbekannten Mann in Hannover weise auf das illegale Handeln hin. Und weil er auch seine Lebenspartnerin darüber in Kenntnis gesetzt und beide zur Bank gegangen seien, sei auch sie zu bestrafen. Er forderte für den mehrfach vorbestraften Pattenser eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten sowie eine Geldauflage von 5000 Euro. Seine vielfach vorbestrafte Partnerin sollte zu einer viermonatigen Bewährungsstrafe verurteilt werden.

Die Richterin senkte die Geldauflage für den 23-Jährigen auf 900 Euro und verurteilte beide zu einer jeweils viermonatigen Freiheitsstrafe, setzte diese aber zur Bewährung aus. Er sei zwar stärker in den Betrug involviert gewesen, sie habe aber deutlich mehr Vorstrafen. Die Geldauflage soll an die Landeskasse fließen.

Von Annegret Brinkmann-Thies