Pattensen-Mitte/Oerie

Stark betrunken ist eine 27-Jährige in der Nacht zu Sonnabend Fahrrad gefahren. Zwischen Oerie und der B 3 geriet sie gegen 1.30 Uhr in eine Polizeikontrolle. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille.

Test ergibt 2,0 Promille

Schon ab 1,1 Promille ist die sogenannte absolute Fahruntüchtigkeit erreicht. Die Wahrscheinlichkeit, einen Unfall zu verursachen, ist zehnmal höher als im nüchternen Zustand. Die Sarstedterin wurde ins Springer Kommissariat gefahren, wo die Beamten eine Blutprobe entnehmen ließen. Dort wurde sie von Angehörigen abgeholt.

Kontrolle an Jeinser Straße

Bereits am Freitag gegen 22.30 Uhr geriet ein 32-jähriger Fordfahrer in Pattensen-Mitte in eine Polizeikontrolle. „Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln“, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach der Kontrolle an der Jeinser Straße untersagten die Beamten dem Pattenser die Weiterfahrt und ließen eine Blutprobe entnehmen.

Von Andreas Zimmer