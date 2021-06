Pattensen-Mitte

Bewohner des Neubaugebietes Pattensen-Mitte-Nord organisieren für Sonntag, 4. Juli, einen Garagenflohmarkt. Dabei sammeln sie neben dem Verkauf verschiedener Artikel Spenden für den sogenannten Multi-Sport-Court. Dieser soll in Pattensen entstehen und Kindern und Jugendlichen vielfältige Sportmöglichkeiten bieten.

Rund 30 Haushalte beteiligen sich

Es ist die zweite Veranstaltung in dieser Form. An der ersten Auflage hatten sich allerdings nur Bewohner eines Bauabschnittes beteiligt. Dieser Garagenflohmarkt werde mit rund 30 Verkaufsständen deutlich größer, kündigen die Organisatoren an. Von 10 bis 13 Uhr können Besucher Kleidung für Frauen, Männer und Kinder, Spielzeug, Dekoartikel und verschiedene weitere Gegenstände erstehen.

An jedem Stand sollen Spardosen aufgestellt werden. Dieses eingesammelte Geld gehe anschließend auf das Konto der Bürgerinitiative für den Multi-Sport-Court.

Von Mark Bode