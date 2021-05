Thiedenwiese

Als der Hund am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr plötzlich angefangen hatte zu bellen, hatte sich Guido Krottenthaler noch nichts dabei gedacht. Er ließ den Mischling aus dem Haus. Das Tier rannte Richtung Swimmingpool im Garten in Thiedenwiese und bellte weiter. Der 49-Jährige wurde nun doch stutzig und wollte wissen, was es mit dem Bellen auf sich hatte. Die Überraschung war groß, als er in das tags zuvor geleerte und teils schon gereinigte Becken blickte: Am Rand saß ein zunächst verängstigt wirkender Biber. Das Tier war wohl versehentlich in den Pool gefallen und kam von alleine nicht wieder heraus.

Folie des teils gereinigten Beckens ist kaputt

Der Anwohner stellte bei genauem Begutachten seines Grundstücks fest, dass der Biber noch kleinere Schäden angerichtet hatte. So habe dieser die Zugangstür ausgehebelt und ein Loch in den Holz-Gartenzaun gebissen. Durch dieses könnte sich das Tier gezwängt haben, um schließlich Richtung Pool zu gelangen. „Da sieht man mal, dass die Tiere ganz schön Kraft haben“, sagte Krottenthaler. Die Reinigung des Schwimmbeckens tags zuvor hätte er sich sparen können. „Die Folie ist jetzt an mehreren Stellen kaputt“, sagte er.

Dieses Loch hatte der Biber laut Bewohnern in den Zaun gefressen, um in den Garten zu gelangen. Vorher sei der Zaun intakt gewesen. Quelle: privat

Doch viel wichtiger war die Frage: Was tun mit dem Tier? Dieses habe sich laut des Bewohners langsam beruhigt. „Er saß dort unten ruhig und putzte sich“, sagte Krottenthaler. Er kontaktierte zunächst einen Nachbarn, dann den Jeinser Landwirt Andreas Sehlen, der beim Naturschutzbund aktiv ist, sowie Hegeringleiter Arnd Oppenborn. Letzterer brachte einen großen Metallkäfig auf einem Anhänger mit. Diesen ließen die Männer in das Becken hinab. „Mit Holzbohlen und einem Kescher haben wir den Biber zum Käfigeingang lenken können. Der ging auch anstandslos hinein und war überhaupt nicht aggressiv“, sagte Krottenthaler. Mit vereinten Kräften beförderten sie den Käfig wieder aus dem Becken und hängten diesen mit Decken zu.

Krottenthaler führt viele Telefonate

Dann begann die Telefoniererei, wohin das Tier gebracht werden könne. Krottenthaler sagte, dass mehrere Anlaufstellen zunächst nicht helfen konnten. „Keiner fühlte sich zuständig. Das ist ein Unding, dass man den halben Tag damit zubringt“, schimpfte der 49-Jährige. Teils hatte er aber auch Verständnis dafür, dass nicht alle Anlaufstellen am Sonntag erreichbar sind. Eine Stelle habe ihm geraten, das Tier vor Ort wieder auszusetzen. „Das kam aber gar nicht infrage. Wenn der Biber vor der Haustür auf die Bundesstraße läuft und einen Unfall verursacht, bin ich mit schuldig“, sagte Krottenthaler.

Der Biber kletterte ohne Murren in einen Käfig. In diesem ging es für das Tier schließlich zur Tierärztlichen Hochschule. Quelle: privat

Schließlich war die Feuerwehr Hannover in der Lage, den Kontakt zur Klinik für Kleintiere bei der Tierärztlichen Hochschule herzustellen. Dort brachte Oppenborn das Tier hin. „Die wollten es untersuchen und nach Rücksprache mit dem Biberbeauftragten irgendwo wieder auswildern“, sagte Oppenborn.

Von Mark Bode