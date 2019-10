Reden

Offenbar nicht nur von Wanderern und Radfahrern, sondern auch vom sich immer heimischer fühlenden Biber werden die Wegetipps des ehrenamtlich aktiven Wegeteams der Stadt Pattensen geschätzt.

„Als wir vor wenigen Tagen unterwegs waren, um im Stadtgebiet die Routen unserer Karte ,Wanderbares Calenberger Land‘ auf ihren wegetechnischen Zustand hin anzuschauen, sind wir aus Spaß auch zum früheren Leineauen-Weg gefahren. Der führt nahe der Brücke über den Fuchsbach zwischen Reden und Koldingen und wird schon seit Längerem eigentlich nicht mehr genutzt, weil es dort zu morastig ist“, sagt Herbert Mohr vom Wegeteam.

Bekannt war den Mitgliedern schon, dass bachaufwärts auf der Westseite der Redener Straße ein Biber mit einem Damm den Fuchsbach in den vergangenen Wochen angestaut hatte. So hoch, dass aus dem benachbarten Feld des Koldinger Landwirts Hans-Heinrich Schnehage inzwischen eine kleine Seenlandschaft mit Wasservögeln geworden ist.

Dass es dem Biber aber auch auf der Ostseite der Redener Straße gefällt, bemerkte das Wegeteam in der Nähe des Zusammenflusses von Fuchsbach und Koldinger Mühlengraben zur Alten Leine. An zwei großen Bäumen am früheren Leineauen-Weg fanden sie unverwechselbare Nagespuren, die darauf hinweisen, dass das zweitgrößte lebende Nagetier der Welt auch dort auf den Geschmack gekommen ist.

Geklärt werden muss nun, ob man den Biber seine Baumfällarbeit beenden lässt oder aber die wohl mehr als 15 Meter hohen Bäume aus Sicherheitsgründen selbst fällt.

Biberbauten und Regen verwandeln Ackerfläche in einen See

