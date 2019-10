Koldingen

Wer dieser Tage auf der Redener Straße zwischen Koldingen und Reden unterwegs ist, kann es kaum übersehen: Nur rund 100 Meter nördlich zweier grünen Holzkreuze, die zum bundesweiten Protest der Landwirte gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung gehören, hat sich eine Wasserfläche in der Größe eines Fußballfeldes gebildet. Neben den Regenfällen der letzten Tage ist noch jemand für den kleinen See verantwortlich: der Biber. Er hat zusätzlich zu diversen Bauten im Bereich der Alten Leine auch am Fuchsbach einen Damm angelegt, der das Regenwasser nur langsam ablaufen lässt.

Der Biber hat schon im Bereich der Alten Leine zahlreiche Dämme gebaut, und nun auch am Fuchsbach. Quelle: Torsten Lippelt

„Der Rückstau vom Fuchsbach drückt das Wasser auf das Feld, und auch in Koldingen selbst staut sich das Wasser in der Kanalisation zurück“, erklärt der betroffene Landwirt Hans-Heinrich Schnehage. Nach der Zuckerrübenernte wollte er eigentlich bald die Wintersaat ausbringen, doch daran ist vorerst nicht zu denken.

Rastplatz für Störche und Wasservögel

Vielmehr nutzt die Tierwelt das überschwemmte Feld inzwischen als Rastplatz und Futterquelle. So konnten Ausflügler am Feiertag 15 Störche zählen, die durchs Wasser staksten und fraßen. Auch mehrere Wasservögel ließen sich dort nieder.

Wie diesen tummelten sich am Donnerstag noch weitere Störche auf der überschwemmten Ackerfläche in Koldingen, um nach Nahrung zu suchen. Quelle: Torsten Lippelt

Der betroffene Bauer ist weniger begeistert und macht Handlungsbedarf für Koldingen geltend. Mit den zuständigen Behörden und Organisationen müsste „eine vernünftige Regelung für den Umgang mit dem Biber und seinen Dämmen“ gefunden werden, sagt Schnehage, der auf das Beispiel Harkenbleck verweist. Nachdem der Biber dort mehrfach Maisfelder unter Wasser gesetzt hatte, wurde es in Rohren um den Biberdamm herumgeleitet.

All dem Wasser zum Trotz ist der Landwirt noch weitestgehend entspannt: „Wenn das länger dauert bis man weiß, was man machen will, pflanze ich eben erst im kommenden Frühjahr Mais.“

Zur Galerie Etwa so groß wie ein Fußballfeld ist die überschwemmte Ackerfläche zwischen Reden und Koldingen.

