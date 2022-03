Koldingen/Pattensen-Mitte

Das Entsetzen ist groß, dass im Bereich zwischen Koldingen, Reden und Pattensen-Mitte kürzlich mehrere Biberdämme teils erheblich beschädigt worden sind. „Ich kriege die Krise“, sagt Melanie Salchow, Geschäftsführerin und Verbandsingenieurin des Gewässer- und Landschaftspflegeverbands Mittlere Leine. „Ich will, dass der Täter zur Rechenschaft gezogen wird“, sagt Dieter Mahsarski, Biberbeauftragter des Nabu Hildesheim. „Das waren mutwillige Taten“, sagt Mahsarski. Salchow stimmt dem zu: „Das sieht sehr stark nach Menschenhand aus.“ Das herausgerissene Holz liege neben den Dämmen. „Ein Biber arbeitet teils zum Regulieren des Wasserstandes an seinem Bau. Aber er lässt das Holz nicht daneben liegen“, sagt sie.

Biber schützt mit Damm eigenen Bau

Ein Biber legt einen Damm an, um seinen unter Wasser liegenden Bau zu schützen. „So ist er für Fressfeinde schwer zu erreichen“, sagt Bernd Hermening. Er ist Biberbeauftragter und beim Nabu Laatzen engagiert. Ob diese Taten nun Folgen für die in dem Bereich siedelnden Biber haben, ließe sich derzeit noch nicht sagen. „So etwas verursacht auf alle Fälle erheblichen Stress beim Biber“, sagt Mahsarski. „Gerade in der aktuellen Paarungszeit kann das zu zusätzlichen Problemen bei den Tieren führen“, sagt der Biberexperte. „Im schlimmsten Fall führt es dazu, dass der Biber den Bereich verlässt“, sagt Hermening.

Die Biberdämme im Bereich Pattensen sind seit Jahren umstritten. So fürchten Koldingerinnen und Koldinger aufgrund des sich stauenden Wassers eine erhöhte Hochwassergefahr für ihre Häuser. Erst kürzlich hatte die Region Hannover eine Ausgleichsfläche für ein überflutetes Feld des Pattenser Landwirts Hans-Heinrich Schnehage gekauft.

Drainage soll Hochwasser verhindern

Als „Kompromiss zwischen Mensch und Tier“ bezeichnet Salchow die im vergangenen Jahr installierte Drainage an einem Damm am Fuchsbach. Dabei sorgen Rohre in einer bestimmten Höhe dafür, dass das Wasser abfließen kann. „Das ist in Abstimmung mit vielen Beteiligten geschehen. Da ist ganz viel Expertise bei“, sagt Salchow. „Es ist vielleicht noch immer nicht das Nonplusultra. Aber ich stecke sehr viel Energie hinein. Wenn dann so ein Damm trotzdem zerstört wird, ärgere ich mich sehr darüber“, sagt sie weiter.

Regions-Pressesprecher Klaus Abelmann erklärt, dass die Fälle mit zerstörten Biberdämmen in der Region zunehmen. Er teilt mit, dass diese Taten keineswegs Kavaliersdelikte seien. „Dabei handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten und gegebenenfalls sogar Straftaten, die von der Unteren Naturschutzbehörde regelmäßig an die Staatsanwaltschaft Hannover abgegeben werden“, sagt er. Häufig müsse das Verfahren wegen fehlender Hinweise eingestellt werden. Im aktuellen Fall sei die Polizei in Pattensen informiert worden. Diese ermittele wegen einer Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz. „Einen ersten Tatverdacht gibt es noch nicht“, teilt die Pressestelle auf Nachfrage mit.

Aufklärung als Präventionsmaßnahme

„Man muss sensibilisieren und über die Art aufklären“, sagt Salchow. Um möglichst den Straftaten vorzubeugen, schicke die Region regelmäßig Informationsschreiben an Anliegerinnen und Anlieger von Gewässern mit Biberaktivitäten. Darin weise die Behörde auf den Schutzstatus des Bibers sowie Unterstützungsmöglichkeiten bei eventuellen Problemen hin, sagt Abelmann.