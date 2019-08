Pattensen-Mitte

Die umstrittene Bike-and-Ride-Anlage an der Haltestelle Schöneberger Straße in Pattensen-Mitte soll noch dieses Jahr gebaut werden. Das teilt Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover, auf Anfrage mit. Zurzeit wird die Haltestelle an der östlichen Seite der Göttinger Straße noch barrierefrei ausgeba...