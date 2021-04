Pattensen-Mitte

Die Aufregung um die von der Region Hannover geplante Bike-and-ride-Anlage an der Haltestelle Schöneberger Straße in Pattensen-Mitte ist vor zwei Jahren groß gewesen. Nach vielen Diskussionen stimmte der Rat der Stadt schließlich in geheimer Abstimmung für die Übernahme der Anlage einschließlich der Folgekosten – mit knapper Mehrheit von 16 zu 13 Stimmen. Den Bau der 86 Meter langen Anlage für rund 500.000 Euro hat die Region Hannover mit einem Zuschuss des Bundes finanziert. Jetzt haben Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann und der Verkehrsdezernent der Region Hannover, Ulf-Birger Franz, die fertige Anlage eröffnet.

Bike-and-ride-Anlage bietet Platz für 135 Fahrräder

Die Region hat die Kommunen Pattensen und Langenhagen für die „Generation Bike & Ride 2.0“ ausgewählt. Der Prototyp wurde als Teil eines Forschungsprojekts des Bundes entwickelt und wird nun im Alltagsbetrieb getestet. An der Anlage können insgesamt 135 Räder abgestellt werden. Für etwa die Hälfte davon stehen frei zugängliche Plätze zur Verfügung. Hochwertige Räder können in abschließbaren Boxen doppelstöckig aufbewahrt werden. Diese Plätze müssen jedoch zuvor über die kostenlose App „umsteigen:aufsteigen“ oder die Seite www.umsteigenaufsteigen.de gebucht werden. Nach der Buchung kann die Box über einen QR-Code oder über eine bei der Region Hannover zu bestellende Chipkarte geöffnet werden.

„Viele Fahrräder sind heute hochwertig, und Pedelecs sind erst recht teuer und werden ungern im öffentlichen Raum abgestellt. In Pattensen wollen wir probieren, wie das erweiterte Angebot angenommen wird“, sagt Franz. Wenn die Erfahrungen positiv seien, wolle die Region an vergleichbaren Standorten weitere Anlagen dieser Art installieren. An der Haltestelle in Pattensen hält die Linie 300, die zwischen Pattensen und Hannover verkehrt und häufig genutzt werde. Teile der Anlage waren schon seit einiger Zeit geöffnet. Sie habe bereits positive Rückmeldungen dazu erhalten, berichtet Schumann. „Unter anderem äußerten sich auch Bürger, die nicht in Pattensen wohnen und für einen Tagesausflug mit dem Rad in die Stadt kommen, lobend über dieses Angebot“, sagt sie.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anlage erschwert Autofahrern die Sicht

Kritik an der Anlage hatte es dagegen aus der Pattenser Politik gegeben, unter anderem am Standort der Anlage. „Doch für eine Anlage in dieser Größe gibt es in Pattensen keinen weiteren geeigneten Standort“, sagt Franz. Schumann bestätigt das zwar, weist aber zugleich darauf hin, dass die Verkehrssituation nicht optimal sei. „Die Anlage versperrt die freie Sicht auf die Göttinger Straße. Autofahrer, die vom Lidl-Parkplatz herunterfahren, müssen sehr weit an die Straße fahren, um etwas zu sehen“, sagt die Bürgermeisterin. Wenn dann auch noch an der Haltestelle ein Bus stehe, sei der Blick vollständig versperrt. Diese Bedenken wurden in den vorherigen Beratungen auch schon vorgebracht. Pattensens Erster Stadtrat Axel Müller kauft nach eigenen Angaben häufig in dem Markt ein und bestätigt die Kritik der Bürgermeisterin. „Da die Anlage jetzt jedoch steht, lässt sich das nicht mehr ändern“, sagt er.

Von Tobias Lehmann