Pattensen

„Der heutige Tag stand ganz im Zeichen der Störung“, sagt Karsten Tomaschewski. Er meint damit die Heizungs- und Sanitärtechnik, die er wartete und sonst auch installiert. Der 52-Jährige lässt sich am kleinen Konferenztisch im Ladenlokal am Marktplatz nieder. Es ist Zeit für eine kurze Verschnaufpause, bevor es nachmittags in die zweite Schichthälfte geht. „In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Auftragslage extrem zugespitzt“, erklärt Tomaschewski. „Sie hat regelrecht überhand genommen: Ich kann kaum einkaufen gehen, ohne einen Auftrag zu bekommen“, sagt er. „Und wenn ich im Bistro sitze, kommen bestimmt drei Leute pro Stunde auf mich zu und fragen: ,Wann kommst Du zu mir? Kannst Du mir helfen?’“

Das können doch auch andere Handwerker übernehmen, oder? „Welche anderen Handwerker?“, fragt er und winkt ab. „Es gibt viel zu wenige. Viele hören aus Altersgründen auf und die, die übrig bleiben, können die Nachfrage kaum bedienen.“ Tomaschewski wollte einst Koch werden, heute ist er Heizungs- und Belüftungsmeister sowie Gas- und Wasserinstallateurmeister. Er beobachte einen Trend, der sich seit etwa zwei Jahren immer weiter verschärfe, sagt er.

Anzeige

Meister Tomaschewski erlebt Ungewöhnliches

Die Ursache sehe er auch in den Schulen, in denen das Handwerksgeschick kaum mehr gefördert werde. „Es gibt in der Schule häufig kein Werken mehr, wie wir es früher hatten. Wundert man sich da, wieso das Handwerk auf der Strecke bleibt?“, fragt er. Eine Leidenschaft könne sich nicht entwickeln, wenn das Handwerk kaum noch thematisiert werde. „Und wer kann es dann den jungen Leuten verübeln, wenn sie keinen Nagel mehr in die Wand bekommen?“

Weitere HAZ+ Artikel

Morgens ist Tomaschewski, der sich 2002 selbstständig machte, schon um 4 Uhr auf den Beinen. „Zeitung lesen und Kaffee, das ist meine Freizeit in der Früh.“ Ab 6.30 Uhr ist er für die ersten Kunden im Einsatz – häufig bis abends um 21 Uhr. Wer so viel mit Menschen zu tun hat, erlebt auch eine ganze Menge Ungewöhnliches. „Stellen Sie sich vor“, erzählt er, „Sie haben den Auftrag für ein High-End-Badezimmer bekommen. Und als Sie morgens in Hannover ankommen, hat der Lieferant Material im Wert von 60.000 Euro am Bürgersteig geparkt. Und dann erfahren Sie, dass die Bestellung dort schon seit fünf Wochen vor dem Haus im öffentlichen Raum standen.“

Tomaschewski : Handwerk ist eine wichtige Branche

Das Handwerk sei in seinen Augen eine wichtige Branche, wirbt der Handwerksmeister, der gerne auch Nachwuchs ausbilden würde. Vieles sei inzwischen leichter geworden. „Der Gusskessel einer Heizungsanlage mit 400 Kilo musste früher von sechs Mann getragen werden. Heute wiegt ein Gerät, das die Heizung befeuert, 40 Kilo.“

Tomaschewski erhebt sich aus dem Bürostuhl. Der nächste Kundentermin steht an. Regelmäßig in den Urlaub zu fahren sei für ihn kaum drin. Dazu fühle er sich zu sehr den Bürgern der Stadt verpflichtet: „Was ist denn, wenn Lieschen Müller einen Rohrbruch hat – wer soll ihr denn sonst helfen?“

Von Marian Prill