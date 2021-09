Schulenburg

Die Diskussionen um den Standort für die geplante neue Grundschule in Schulenburg nehmen nicht ab. Nachdem drei Mitglieder der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) Einsicht in ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Bodengutachten erhalten hatten, ergeben sich ihrer Ansicht nach daraus diverse neue Fragen. Der Boden sei unter anderem teils erheblich mit Schadstoffen belastet. Auch ein hoher Grundwasserspiegel sei beim Bau problematisch.

Deshalb teilt der UWG-Fraktionsvorsitzende Klaus Iffland im Schreiben an die Stadt und alle anderen Ratsfraktionen eine Forderung mit: „Kein Schulneubau auf kontaminiertem Boden.“ Der Darstellung der UWG widerspricht die Stadt und erklärt durch Stadtsprecherin Andrea Steding, dass „die Ergebnisse des Gutachtens keinerlei Zweifel an der Geeignetheit des Grundstücks für den Schulneubau aufkommen lassen“.

„Um es ganz klar zum Ausdruck zu bringen: Wir möchten hier nicht dem Vorwurf der Verhinderungstaktik ausgesetzt werden. Das Wohl der Kinder geht vor“, sagt Iffland deutlich. Zudem solle eine unnötige Geldverschwendung vermieden werden. Schon kurz vor der Kommunalwahl hatte die Wählergemeinschaft mit einem überraschenden Antrag für Aufsehen gesorgt, in dem erneut der Standort Süd ins Spiel gebracht wurde. Diesen Antrag werde die UWG nun laut Iffland „vorerst auf Eis gelegt, bis unsere Fragen von der Verwaltung beantwortet sind“. Dann werde ein neuer Antrag gestellt, in dem die neuen Erkenntnisse aus dem Bodengutachten mit berücksichtigt werden sollen. Damit muss sich der neue Stadtrat befassen.

PAK können krebserregend sein

Laut Bodengutachten wurden in den Bodenproben der Humusschicht sowie der darunter liegenden Aufschüttungen unter anderem sogenannte „Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe“, in Kurzform: PAK, gefunden. Laut des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit „wirken einige Vertreter der PAK krebserregend und erbgutschädigend“.

Die Grundschule in Schulenburg soll an einem anderen Ort neu gebaut werden. Quelle: privat

Die UWG teilt in ihrem Schreiben mit, dass „das gesamte Gelände fast durchgehend mit PAK belastet“ ist und „größere Bereiche sogar als mit gefährlichem Abfall belastet eingestuft“ werden. Die zulässigen Grenzwerte werden laut UWG teilweise weit überschritten. „Grundsätzlich sollte für einen Grundschulstandort ein schadstofffreies Gelände zur Verfügung stehen“, sagt Iffland. Steding erklärt: „Die festgestellten Mengen an PAK sind zwar im Mittel gering, an zwei Stellen des Grundstücks aber als gefährlich einzustufen.“ Der Boden dieser belasteten Teilbereiche unterliege bei der Abfuhr einer gesonderten Behandlung.

Belastete Böden sind keine Seltenheit

Sie sagt weiter: „So dramatisch das zunächst auch klingen mag, ist das Auffinden belasteter Böden durchaus nicht ungewöhnlich und kommt auch bei städtischen Bauprojekten sowohl im Straßenbau als auch bei Hochbauprojekten immer wieder vor.“ Zuletzt sei das beim Neubau der Dammstraße sowie auch auf dem Grundstück der Grundschule Pattensen der Fall gewesen.

Das Vorkommen von PAK kann laut Steding unterschiedliche Ursachen haben. „Im konkreten Fall wurden Ziegelrückstände sowie Asphaltreste als mögliche Quellen identifiziert“, sagt sie. Ziegelreste können beispielsweise durch defekte Ziegeldrainagen oder durch Rückstände in den Reifen von Treckern hervorgerufen werden. Asphaltstücke können ebenfalls über die Reifen von Treckern in den Boden eingetragen werden. Auch Verbrennungsrückstände können der Grund für erhöhte PAK-Gehalte sein. „Es reicht dann schon, wenn jemand auf der Fläche die Asche und Rückstände von einem Grill oder einem anderen Brand auf die Fläche schüttet. Es ist daher sehr schwierig herauszufinden, woher und wer diese Stoffe in den Boden gebracht hat“, sagt die Stadtsprecherin.

Kommt es zu Mehrkosten und Verzögerungen?

Für die UWG ergeben sich aus diesen Erkenntnissen diverse Fragen. Unter anderem will sie wissen, welche Maßnahmen beim Bau nun ergriffen werden, mit welchen Mehrkosten und mit welcher zeitlichen Verzögerung zu rechnen ist. Die Abschlussfrage: „Kann der Öffentlichkeit und insbesondere den Eltern der zukünftigen Schulkinder eine vollständige Unbedenklichkeit hinsichtlich der verbleibenden Restschadstoffe im Boden zugesichert werden?“

Das Bodengutachten stellt laut UWG ebenfalls fest, dass der Grundwasserspiegel auf dem gesamten Gelände sehr hoch ist. „Dadurch sind erhebliche Mehrkosten hinsichtlich einer der Grundwasserproblematik entsprechenden Bauweise zu erwarten“, sagt Iffland. Die Fragen beziehen sich ebenfalls auf die dadurch entstehenden Kosten und darauf, ob das Gelände „aufgrund der Versickerungsproblematik von Niederschlagswasser für Kinder nur eingeschränkt nutzbar“ sein wird.

Auch Südgrundstück könnte belastet sein

Der Standort Süd für die Grundschule liegt zwischen Neubaugebiet Am Amtshof (Bildhintergrund) und Sportplatz des TSV Schulenburg. Dieser wird von vielen Schulenburgern für den Schulneubau bevorzugt. Doch auch dort kann der Boden belastet sein. Quelle: Kim Gallop (Archiv)

Steding erklärt, dass die Ergebnisse des Bodengutachtens insgesamt „nicht als dramatisch einzustufen“ sind. „Sie liegen in einem erwartbaren Rahmen. Sie führen keinesfalls zu einer Nichteignung des Grundstücks als zukünftiger Schulstandort.“ Ihr sei zu Ohren gekommen, dass in Schulenburg von einigen Bürgern davon gesprochen wird, dass es sich beim Standort an der Domänenkreuzung um eine ehemalige Deponie handele. „Das ist allerdings unrichtig.“ Sie sagt ebenfalls: „Es ist im Übrigen nicht auszuschließen, dass auch auf dem sogenannten Standort Süd im Falle einer Beprobung Schadstoffe festgestellt würden.“

Die UWG stellt in ihrem Schreiben noch eine weitere Frage. „Welche Gründe gab es, die Sachverhalte des Bodengutachtens nicht umgehend dem Stadtrat und der Öffentlichkeit bekannt und zugänglich zu machen?“ So ist laut Iffland der Eindruck entstanden, dass die Verwaltung etwas zu verbergen hat. Die Art der Akteneinsicht missfiel dem Fraktionsvorsitzenden. „Wir durften keine Kopien und Fotos machen“, sagt er.

Einsicht in Gutachten ist gesetzlich geregelt

Dazu bezieht Steding Stellung. „Die Behauptung, wir hätten das Gutachten zurückgehalten, ist völlig aus der Luft gegriffen und haltlos.“ Denn: „Die jeweiligen Gutachten werden, wie andere vorbereitende Vorgänge auch, Teil der jeweiligen Projektakten und grundsätzlich nicht veröffentlicht.“ Das Bodengutachten liegt der Stadt seit Mitte Juli vor. Im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz ist klar geregelt, dass eine Akteneinsicht möglich ist. Diese gibt aber auch vor, dass nur Abschriften und keine Kopien oder Fotos gestattet sind.

Von Mark Bode