Der Trecker auf dem Feld am Leineufer bei Pattensen-Koldingen zieht große Staubwolken hinter sich her. Obwohl es Anfang Mai einige Tage geregnet hat, reicht die Feuchtigkeit vielerorts nicht aus, um die Böden ausreichend mit Wasser zu versorgen. „Der Regen war nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagt Landwirt Christian Redeker aus Pattensen-Mitte. „Nächste Woche beginnen wir damit, unser Weizenfeld in Wilkenburg zu bewässern“, kündigt er an. Zwar lohne dies nicht wirklich, aber der Sandboden bei Wilkenburg sei besonders trocken. Daher müsse er jedes Jahr zusätzlich mit Wasser versorgt werden. Wegen der Trockenheit beginne er damit in diesem Jahr aber früher als geplant.

Fünf Kilometer weiter südlich sieht es laut Redeker allerdings ganz anders aus. Auf den guten Lehmböden zwischen Pattensen und Hüpede sei die Feuchtigkeit noch ausreichend. „Unsere Erbsen, Zuckerrüben und der Mais wachsen dort noch ganz normal“, sagt der Pattenser Landwirt. Aber auch dort wird im Mai weiterer Regen benötigt.

Robusterer Weizen bringt weniger Ertrag

In den vergangenen beiden Jahren sei der Boden ausgetrocknet, sagt auch der Jeinser Landwirt Andreas Sehlen, der hauptsächlich Weizen, Zuckerrüben und Wintergerste angebaut hat. Da der Regen in diesem Frühjahr noch nicht ausreichend war, sei in vielen Böden noch eine zu geringe Grundfeuchtigkeit. Wenn es die nächsten Wochen nicht regne, rechne er mit Ertragseinbußen.

Zwar gebe es auch Weizensorten, die besser mit der Trockenheit klarkämen. Diese seien aber ertragsärmer. Daher werde in der Region größtenteils die übliche Weizensorte angebaut. „Da die Böden hier in Pattensen normalerweise ein gutes Wasserhaltungsvermögen haben, passt das in der Regel auch“, sagt Sehlen. Er hoffe auf einen Frühling, der neben Sonne auch viele Regenschauer bringt.

Dürrehilfe ist keine Option

„Wasser ist auch ein wichtiger Nährstoff für die Pflanzen“, sagt Landwirt Heinrich Eicke aus Oerie, der für dieses Jahr Böses befürchtet. „Wahrscheinlich werden wir keine reiche Ernte haben.“ Die Böden seien nicht feucht genug. Dies hänge auch davon ab, welche Vorfrucht auf den Feldern angepflanzt worden sei. „Bei uns hat die Rübe als Vorfrucht auf manchen Feldern viel Wasser aus den Böden gezogen“, sagt der Landwirt, der in diesem Jahr Weizen, Raps, Kartoffeln, Erbsen, Mais und Zuckerrüben angebaut hat.

Damit Letztere gut gedeihen, hofft auch er auf mehr Niederschläge. Ansonsten würde die Ernte seines Betriebs wie in den vergangenen zwei Jahren deutlich geringer ausfallen. Von den staatlichen Dürrehilfen habe sein Betrieb nicht profitiert. „Die Auflagen sind schwer zu erfüllen, und wir hatten auch keine wirkliche Missernte.“

Zu viel Nässe schadet auch

„Wir können auf keinen Fall noch ein so trockenes Jahr wie 2018 und 2019 vertragen“, sagt auch Bezirkslandwirt Dirk Meier aus Schulenburg. „Sonst bekommen wir trotz unserer guten Böden ein Problem.“ Wegen der Trockenheit hätten die Pattenser Landwirte in den vergangenen Jahren im Schnitt statt neun bis zehn Tonnen Getreide pro Hektar nur sieben bis acht ernten können. „Das macht etwa 450 Euro, die uns pro Hektar fehlen“, sagt Meier.

Zu viel Regen sollte seiner Einschätzung nach aber auch nicht fallen. „Unsere Calenberger Böden kommen mit Trockenheit besser klar, als mit zu viel Feuchtigkeit“, erläutert er. „Wenn es zu nass ist, wie 2017, gibt es Strukturschäden an den Böden.“ Bei zu wenig Regen drohe aber neben Ertragseinbußen ein weiteres Problem: „Wenn sich das Klima so ändert, dass wir hier Südfrüchte anbauen, wer soll dann das Getreide für unser Brot produzieren?“

Von Stephanie Zerm