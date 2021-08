Reden

Bewohner einer Doppelhaushälfte im Pattenser Ortsteil Reden hatten am Freitagabend gegen 18.30 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte Ortsfeuerwehren Reden und Koldingen fanden bei näheren Untersuchungen allerdings keinen Brandherd.

Die Hausbewohner in der Dorfstraße nahm laut Hauptlöschmeister Thorsten Steiger einen verdächtigen Brandgeruch wahr und ließ sich diesen durch seine Nachbarn bestätigen. „Völlig korrekt ist in diesem Fall der Anruf bei der Notrufzentrale unter Telefonnummer 112“, sagt Steiger. „Nur so können eventuelle Entstehungsbrände rechtzeitig von den Einsatzkräften der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden.“

Wärmebildkamera kommt zum Einsatz

In diesem Fall entdeckten die Einsatzkräfte allerdings kein Feuer und keine Rauchentwicklung. Bei der Kontrolle des Gebäudes kam auch die Wärmebildkamera der Ortsfeuerwehr Reden zum Einsatz. „Diese ermöglicht das Erkennen von Schwelbränden auch unter Verkleidungen, da Strahlungswärme sichtbar wird“, berichtet Steiger.

Die weiteren Feuerwehrleute vor Ort verblieben während der genaueren Erkundung der Lage in Bereitstellung an den Fahrzeugen und bereiteten einen möglichen Löschangriff vor. Auch der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. „Dies ist eine präventive Maßnahme, da bei Brandeinsätzen unter Atemschutz eine zeitnahe medizinische Versorgung im Bedarfsfall unerlässlich ist“, sagt Steiger. Nach etwa einer Stunde vor Ort konnte Einsatzleiter Tobias Eickhoff den Befehl zum Abrücken geben.

Von Mark Bode