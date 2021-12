Pattensen

Die Weihnachtstage nahen. Neben gemütlichem Beisammensein mit stimmungsvoller Musik und schönem Essen gehören für die meisten Deutschen Geschenke mit zum Fest. Doch was kann man tun, wenn man gar keine Idee hat und plötzlich einfach nur kreativlos ist? Einige Pattenser Persönlichkeiten verraten, was sie selbst für ein schönes Geschenk erachten. Vielleicht kann es einigen als Idee dienen.

Stadtbrandmeister Henning Brüggemann: Zeit ist ein schönes Geschenk. Zeit für einen gemeinsamen Ausflug, eine kulturelle Veranstaltung, beispielsweise Konzert, Theater, Kino, Museum oder eine Reise. Zeit für eine gemeinsame Veranstaltung im Familienrahmen – „so wie früher“ – mit Oma, Opa, Kind und Kegel. Schön sind auch kleine selbst gemachte Bilderbücher und Kalender, die einen das ganze Jahr begleiten und an Vergangenes erinnern.

Erster Stadtrat Axel Müller: Auch wenn das Reisen allgemein und auch per Flugzeug aktuell wieder stark eingeschränkt ist, übt das Fliegen nach wie vor eine große Faszination aus. Mancher Fluggast wird sich - wie auch ich - vielleicht wünschen, mal einen Flug im Cockpit eines Verkehrsfliegers miterleben zu dürfen. Diese Möglichkeit besteht durchaus, wenn auch „nur“ in einem Flugsimulator. Dort darf man in Begleitung eines erfahrenen Trainers sogar selbst auf dem Pilotensitz Platz nehmen und beispielsweise einen Airbus A 320 starten, fliegen und landen. Die Simulatoren sind einem echten Cockpit bis ins Detail nachgebildet und funktionieren entsprechend. Die Illusion eines echten Fliegers ist fast perfekt und man vergisst schnell, dass man sich gar nicht in der Luft befindet.

Autor Günter von Lonski: Mein Tipp ist die Übernahme einer Bienenpatenschaft – lokal gern vermittelt über den Marktstand der Imkerei Karl Heinz Stahlhut, alle 14 Tage auf dem Pattenser Markt anwesend. Eine Urkunde gibt es auch!

Mobile-Mitarbeiterin Elke Eicke: Ich würde gern meine Zeit verschenken. Für einen kleinen gemeinsamen Spaziergang, zu einem Plausch bei Kaffee und Kuchen oder einem leckeren Eis, je nach Vorliebe des zu Beschenkenden. Vorteilhaft bei diesem Geschenk: Ich schenke auch mir diese Zeit.

Bürgermeisterin Ramona Schumann: Ich lese ja gerne und entdecke gerne neue Dinge und Perspektiven. Daher ist meine Empfehlung das Buch: 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern. Unterhaltsam fand ich auch das Buch: Trinker, Cowboys, Sonderlinge – Die 12 seltsamsten Präsidenten der USA. Gerne mag ich auch Entspannung und etwas, was einem beim Abschalten hilft. Hier kann ich die App „Calm“ empfehlen, für die man ein Abo verschenken kann. Abschließend kann ich als Geschenk einen Gutschein für Nachtwächterführungen in Hannover sehr empfehlen. Für Pattensen-Interessierte bietet außerdem die Heimatstube und die Stedtische Scharwache ebenso solch besondere Führungen durch die Altstadt an. Eine besondere Art, Zeit mit den Liebsten zu verbringen.

Superintendent des Kirchenkreises Laatzen-Springe Andreas Brummer: Wie wäre es mit einem gemeinsamen „Kochabenteuer“? Sie laden einen Freund oder eine Freundin zum Kochen ein. Beim Schnippeln am Küchentisch gibt es die intensivsten Gespräche. Dazu ein exotisches Rezept, das noch niemand kennt als gemeinsame Herausforderung. Und am Ende kosten Sie miteinander, was Sie da fabriziert haben. Dazu gibt es zum Beispiel ein Glas Orgelwein von der Thomaskirchengemeinde „Arche“ in Laatzen. Oder – für jemanden, der eine spirituelle Auszeit braucht: verschenken Sie einen Oasentag im Kloster Wüflinghausen mit Impulsen, Schweigen und Gottesdienst. Oder schenken Sie Klosterklänge aus Wülfinghausen für zuhause mit der CD „Dem Leben trauen“. Wer nachhaltig schenken will, dem empfehle ich einen Geschenkkorb aus dem Dorfladen des Dorf-Kultur-Erbes in Altenhagen I, vielleicht noch mit einem Gutschein für das Dorf-Café als Hoffnungsblick für wieder kontaktfreiere Zeiten. Und als kleines Mitbringsel für Freunde von Kirchenmusik oder Architektur: Der Orgelkalender des Kirchenkreises Laatzen-Springe für 2022 ist unter anderem im Café Exposé an der Immanuelkirche in Laatzen erhältlich.

KGS-Schulleiterin Mirjam Gerull: Leider sind unsere Ideen, etwas Produziertes aus der Schulgemeinschaft zu verschenken, in diesem Jahr nicht umsetzbar. Insofern würden wir in bester Manier unseres Global-Kurses dazu aufrufen, für einen wohltätigen oder gemeinnützigen Zweck zu spenden. Die Weihnachtshilfe der HAZ wäre ein Beispiel, globaler gedacht ist Unicef als Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen – welches mit vielen Global Goals in Verbindung zu bringen wäre.

Schwimmbad-Geschäftsführer Fred Oeltermann: Ich habe drei Vorschläge. Erstens: Zeit können wir uns nicht kaufen. Wir können sie auch nicht anhalten oder zurückdrehen. Zeit füreinander ist in Krisenzeiten und auch oft rückblickend ein außerordentlich wichtiges Gut. Das kann Zeit für ein gemeinsames Gespräch sein, aber auch Zeit für gemeinsame Erlebnisse – ob still, laut, aktiv oder ruhend. Zweitens: Ein persönlicher Brief – ein Stift, ein Blatt Papier und Gedanken an und für jemanden niederschreiben. Persönliche Worte, nicht man, sondern Du und ich, nicht alle, sondern wir, positiv, ermutigend, anteilnehmend, dankbar. Persönliche Worte finden, oder Bilder malen oder ein Lied schenken. Das Schriftbild darf schön sein, muss aber nicht. Fehler dürfen gemacht werden. Authentizität darf nicht an der Orthografie und Wortgewandtheit scheitern. Drittens: „Happy Socks“ und mit ihnen gemeinsam wandern oder auf dem Sofa chillen.

Schlagzeuger Jean Autret: Ich habe die Erfahrung gemacht, je älter die Leute sind, desto schwieriger ist es, etwas Passendes zu finden. Entweder, weil sie schon „alles“ haben oder einfach immer weniger Interessen haben. Ich versuche seit Jahren, den jeweils persönlichen Geschmack zu treffen und nicht „irgendetwas“ zu schenken. Meiner Frau schenke ich fast immer etwas Praktisches, wie zum Beispiel ein schönes Nachthemd aus Biobaumwolle und zusätzlich etwas für den Geist. Dieses Jahr bekommt sie ein Set von Klangschalen aus Tibet, samt Klöppel und Kissen. Meiner besten Freundin werde ich unter anderem verschiedene Seifenarten mit verschiedenen Duftrichtungen schenken, da sie sich immer als „Duftjunkie“ bezeichnet. Und nicht zuletzt, laden wir – meine Frau und ich – gern zu einem gepflegten mehrgängigen Menü ein, mit feierlicher Tafel, schönem Geschirr, passenden Gläsern und Weinen.

Heimatstuben-Vorstandsprecher Hermann Schuhrk: Schenken Sie Zeit – sich und Ihren Freunden und Verwandten. Zeit, mal zuzuhören, Zeit, mal was vorzulesen, Zeit, mal mehr als sonst füreinander da zu sein. Wer es materieller möchte, könnte zum Beispiel auch einen Gutschein für eine fast kostenfreie Führung durch die Pattenser Altstadt mit Besuch der Heimatstube verschenken. Vor allem für Neubürger ein interessantes Kennenlernen einer mittlerweile 1035 Jahre alten Stadt. Oder bei Buller & Bü sind noch schöne, von kreativen Menschen erstellte Unikate erhältlich. Dazu zählen unter anderem Sitzsäcke, Taschen, Puppen, bemalte Steine.

Von Mark Bode