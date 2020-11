Pattensen

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) wird nicht verschoben. Dafür hat sich der Rat der Stadt Pattensen in der jüngsten Sitzung ausgesprochen. Eine kleine Änderung gibt es allerdings. Mit dem Auftragnehmer soll verhandelt werden, dass mit der Bürgerbeteiligung so lange gewartet wird, bis eine uneingeschränkte Teilhabe aller Pattenser an öffentlichen Veranstaltungen wieder möglich ist.

Die UWG-Ratsfraktion hatte zuvor beantragt, das gesamte Projekt zu verschieben, weil durch die Corona-Pandemie die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung zurzeit eingeschränkt sind. „Eine digitale Bürgerbeteiligung ist zwar möglich. Doch es schließt de facto auch einige Menschen aus“, sagte der UWG-Fraktionsvorsitzende Klaus Iffland. Mit diesem Kompromiss könne seine Fraktion jedoch leben. Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Ohlendorf stimmte zu. „Wir sollten das ISEK so gestalten, dass sich so viele Menschen wie möglich daran beteiligen können.“

Anzeige

Lesen Sie auch: Pattenser Bürger sollen sich an Zukunftspapier zur Stadtentwicklung beteiligen

ISEK: Bündnisgrüne wollen keine weitere Verzögerung

Lediglich die drei Bündnisgrünen im Rat der Stadt sprachen sich gegen den Kompromiss aus. „Heutzutage können sich alle Menschen auch digital einbringen. Wenn wir auf das Ende der Pandemie warten, wird sich das ISEK erneut verzögern“, sagte die Fraktionsvorsitzende Sandra Stets.

Die Ausschreibung für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept läuft bereits. Bürgermeisterin Ramona Schumann sagte, dass ohnehin Monate vergehen werden, in denen die Verwaltung zunächst alle wichtigen Daten etwa über die bisherige Entwicklung von Baugebieten zusammenstellen müsse. Erst anschließend könne auf breiter Basis über die weitere Entwicklung der Stadt diskutiert werden.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann