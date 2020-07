Pattensen

Corona erschwert den Blick in die Zukunft von Pattensen. Nach mehrjähriger politischer Diskussion sollte es dieses Jahr endlich soweit sein: Die Stadt wollte mit der Planung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) beginnen. Dieses soll auch Projekte innerhalb einzelner Ortsteile unter dem Gesichtspunkte einer ganzheitlichen Entwicklung der Stadt betrachten. Bürgermeisterin Ramona Schumann hatte eine große öffentliche Veranstaltung zum Start geplant. Doch das lassen die Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus zurzeit nicht zu.

„Wir klären gerade noch, in welcher Weise wir eine öffentliche Veranstaltung anbieten können und wie viele Besucher dort kommen dürfen“, sagt Schumann. Zu kulturellen Anlässen lässt das Land zurzeit bis zu 500 Besucher wieder zu. Doch ob ein Angebot der Stadtverwaltung in diesen Bereich falle, sei fraglich.

Bürger sollen bei Zukunftspapier ISEK mitdiskutieren

Die Bürgermeisterin will das Projekt dennoch in diesem Jahr beginnen. Die digitale Beteiligung der Bürger soll dabei stärker als geplant in den Vordergrund rücken. „Es wird jetzt ein hybrides Projekt aus Präsenzangeboten und digitaler Beteiligung“, sagt Schumann.

Während der Corona-Krise sind digitale Strukturen geschaffen worden, die zuvor in dieser Form noch nicht zur Verfügung standen. „Wir sind zum Beispiel jetzt sehr routiniert darin, mal eben schnell eine Videokonferenz auf die Beine zu stellen“, sagt Schumann. Von Beginn an war immer geplant, das ISEK mit möglichst breiter Bürgerbeteiligung zu entwickeln. „Deshalb sind Diskussionen sowohl im physischen wie auch im digitalen Gespräch sinnvoll. So können wir die Leute aus beiden Welten mitnehmen“, sagt Schumann.

Stadtentwicklungskonzept hat auch viele Kritiker

Die Bürgermeisterin hatte das ISEK schon in ihrem Wahlprogramm 2014 stehen. In den vergangenen Jahren hatte der Rat ihre Forderung jedoch immer abgelehnt. Im aktuellen Haushalt der Stadt steht das ISEK jetzt mit einer Summe von 80.000 Euro. Allerdings wurde der Haushalt nur mit einer Stimme Mehrheit beschlossen. Die CDU-Fraktion hatte geschlossen dagegen gestimmt, unter anderem wegen des Stadtentwicklungskonzepts. Der Fraktionsvorsitzende Günter Bötger sagte, dass noch zu viele Fragen offen seien, unter anderem welche Themen abgebildet werden sollen und wer am Ende darüber entscheidet.

Zustimmung für das ISEK gibt es unter anderem von der SPD und den Bündnisgrünen. Michael Dreves ( Bündnisgrüne) kritisierte in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses, dass zu viele Projekte im Stadtgebiet verabschiedet werden, ohne sie zuvor in Bezug auf die ganzheitliche Entwicklung der Stadt zu betrachten. Er forderte, dass unter anderem ein möglicher Neubau einer Kindertagesstätte in Hüpede wie auch die Entwicklung eines Hochwasserschutzes für Jeinsen innerhalb des ISEK diskutiert werden sollten.

Baugebiet Mühlenfeld ist Thema

Auch Schumann sieht viele Vorteile. So sei zum Beispiel bei der aktuellen Entwicklung des Baugebiets Mühlenfeld sichtbar, dass viele verschiedene Aspekte unter einem Gesamtzusammenhang betrachtet werden müssen. Das soll künftig für alle Projekte in der Stadt der Fall sein. Geplant ist, einen Katalog aus kurz-, mittel- und langfristigen Projekten zu entwickeln. Die kurzfristigen Projekte sollen dann so schnell wie möglich umgesetzt werden.

Von Tobias Lehmann