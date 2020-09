Pattensen

Die Entscheidung ist gefallen: Die neue Grundschule in Schulenburg wird am Standort Nord in der Nähe der Domänenkreuzung gebaut. Der Bürgerentscheid, der den Ratsbeschluss für diesen Platz kippen sollte, scheiterte am Sonntag an der 20-Prozent-Hürde. Von den 12.027 wahlberechtigten Pattensern stimmten 1613 Bürger für den Standort Süd neben der Sportanlage des TSV Schulenburg und 1243 für den Standort Nord. Somit hat die Mehrheit zwar für den Süden gestimmt. Doch um mit einem Bürgerentscheid einen Ratsbeschluss aufzuheben, müssen laut des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten dafür stimmen. Das sind in Pattensen mehr als 2400 Wähler.

Bürgermeisterin Ramona Schumann freute sich am Sonntagabend zunächst über den reibungslosen Ablauf. „Es war schließlich unser erster Bürgerentschied in dieser Stadt“, sagte sie. Die Wahlbeteiligung lag bei 23,9 Prozent. „Als Demokratin hätte ich mir eine höhere Wahlbeteiligung gewünscht. Schließlich hatten hier alle Bürger einmal die Möglichkeit, eine richtungsweisende Entscheidung zu treffen “, sagte sie. Das Ergebnis selbst kommentierte Schumann nicht. In der vorhergehenden öffentlichen Ratssitzung im April hatte sie für den Standort Süd gestimmt.

Bürgermeisterin kritisiert 20-Prozent-Klausel beim Bürgerentscheid

Kritik übte Schumann jedoch an der 20-Prozent-Klausel. „Die Mehrheit hat für den Standort Süd gestimmt und dennoch verloren. Das lässt sich nach außen schwer vermitteln“, sagte sie. Das Gesetz für Bürgerentscheide wurde 2016 überarbeitet und neu verabschiedet. Die 20-Prozent-Klausel blieb erhalten. „Ich konnte jedoch bisher keine Begründung dafür finden und fordere den Landtag deshalb auf, dieses Gesetz zu erläutern“, sagte Schumann. Denn ihr Anspruch als Bürgermeisterin sei es, nicht nur auf Gesetzte zu verweisen, sondern auch die Hintergründe zu erläutern.

Nach Umstrukturierungen in der Stadtverwaltung haben Fachbereichsleiterin Andrea Steding und Sachgebietsleiter Steffen Kruse erstmals eine Wahl für die Stadt organisiert. „Ein Bürgerentscheid ähnelt in vielen Punkten einer Kommunalwahl. Insofern war es eine Probe für die Kommunalwahl im nächsten Jahr, die gut geklappt hat“, sagte Steding. Lediglich ein Wahllokal in der Ernst-Reuter-Schule konnte erst eine Stunde später geöffnet werden, da der Wahlleiter verschlafen hatte. „Das macht die Wahl aber nicht ungültig“, sagte Steding.

Bau der Grundschule am Standort Nord wird jetzt ausgeschrieben

Die Stadtverwaltung wird jetzt umgehend mit den Vorbereitungen für den Bau der neuen Grundschule und des neuen Kindergartens in Schulenburg beginnen. „Zunächst werden wir den Kindergarten ausschreiben. Das eilt am meisten“, sagte Schumann. Der Kindergarten wird nach dieser Entscheidung jetzt auf dem Gelände der alten Grundschule gebaut. Wäre das Votum auf den Standort Süd gefallen, hätten die Grundschule und der Kindergarten dort gemeinsam gebaut werden können. Am Standort Nord geht das jedoch aus Platzgründen nicht.

Anschließend wird die Stadt die Ausschreibung für die Grundschule organisieren. Die Zeit drängt. Denn nach der Schließung der Leinetalschule in Jeinsen 2022 sollen die Kinder aus Jeinsen, Thiedenwiese und Vardegötzen ebenfalls die neue Grundschule in Schulenburg besuchen. „Durch den Bürgerentscheid sind wir zeitlich etwas im Verzug. Möglicherweise müssen wir für einen kurzen Zeitraum improvisieren“, sagte die Bürgermeisterin. So könne sie nicht versprechen, dass die Schule im Sommer 2022 schon komplett bezugsfertig sein wird. „Wir werden für die Kinder der Leinetalschule dann aber übergangsweise Räume finden“, sagte Schumann.

