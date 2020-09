Pattensen

„Heute hat die Stadt 12.000 Ratsmitglieder.“ Das teilte Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) am Sonntag über ihre sozialen Kanäle mit. Doch von den 12.027 wahlberechtigten Pattensern gaben beim Bürgerentscheid nur 2875 Wähler ihre Stimme ab. Das sind 23,9 Prozent. In den Stadtteilen außerhalb von Jeinsen, Schulenburg und Vardegötzen war das Interesse am Bau der neuen Grundschule in Schulenburg relativ gering. Im Wahlbezirk Pattensen-Mitte 2 gaben von 1149 Wahlberechtigten zum Beispiel nur 117 Bürger ihre Stimme ab, rund 10 Prozent.

Schumann ließ diese geringe Wahlbeteiligung nicht schlafen. Noch in der Nacht nahm sie für ihren Instagram Kanal ein Video auf, in dem sie ihre Irritation zeigte. „Wir müssen die Pattenser noch mehr für die Themen in der gesamten Stadt begeistern“, sagte sie am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie nehme das Wahlergebnis als Motivationsschub noch mehr daran zu arbeiten. Es habe auch bereits zahlreiche Reaktionen auf das Video gegeben. Besonders wichtig ist Schumann die Bürgerbeteiligung jetzt in Bezug auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), das noch dieses Jahr ausgeschrieben werden soll.

Schumann will ein ISEK mit breiter Bürgerbeteiligung

„Dort werden wir viele gemeinsame Projekte für die Stadt entwickeln, zu denen sich möglichst viele Bürger äußern sollen. Dabei sind mir speziell auch diejenigen wichtig, die unzufrieden sind“, sagt Schumann. Die Bürgermeisterin erläutert, dass alle Projekte in der Stadt zusammenhängen und auch Auswirkungen auf viele andere Bereiche haben. „Wir setzen einen Dominostein in Gang, der andere berührt. Und irgendwann wird auch immer ein Stein vor der Haustür jedes Bürgers betroffen sein“, sagt Schumann.

Ein klassisches Gemeinschaftsprojekt sei zum Beispiel das Hallenbad. „Das steht zwar in Pattensen-Mitte, doch wird von allen Bürgern aus allen Stadtteilen besucht. Auch alle Schulen im Stadtgebiet schicken ihre Kinder dorthin“, sagt Schumann. Im Fall der Schule in Schulenburg seien es zumindest die Kosten, die alle mittragen müssen. Denn die rund 13 Millionen Euro für die neue Grundschule und den Kindergarten werden aus dem städtischen Haushalt bezahlt, zu dem alle Pattenser mit ihren Steuern beitragen.

In Schulenburg und Jeinsen haben rund 50 Prozent der Bürger gewählt

Schulenburgs Ortsbürgermeisterin Svenja Blume (UWG) ist mit der Wahlbeteiligung ihres Stadtteils zunächst ganz zufrieden. Mehr als 50 Prozent der 1823 wahlberechtigten Schulenburger haben ihre Stimme abgegeben. „Einige Bürger sind auch schon sehr alt und können nicht mehr gut laufen oder sind dement. Das müssen wir berücksichtigen“, sagt Blume. Sie war auch als Wahlhelferin tätig. In der Wahlkabine habe sie von mehreren Bürger gehört, dass sie keine Wahlkarte bekommen haben. „Möglicherweise wurden einige auch versehentlich mit dem Altpapier entsorgt. Doch es gibt immer auch einen Prozentsatz von Menschen, die von einer Wahl nichts mitbekommen“, sagt Blume.

Die Ortsbürgermeisterin hätte sich einen anderen Ausgang der Wahl gewünscht. Sie hatte immer für den Standort Süd geworben. „Das Ergebnis spiegelt auch nicht den mehrheitlichen Willen der Wähler wider“, sagt sie. 1613 Bürger hatten für den Standort Süd gestimmt und 1243 dagegen. Doch um mit einem Bürgerentscheid einen Ratsbeschluss zu kippen, werden mindestens 20 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten benötigt. In Pattensen wären das 2410 Wähler. Jetzt will Blume jedoch nach vorne schauen. „Wir freuen uns darauf, dass wir eine neue Schule bekommen und dort auch die Kinder aus Jeinsen, Vardegötzen und Thiedenwiese beschult werden“, sagt sie.

Lob für das Engagement beider Bürgerinitiativen

Auch wenn das Ergebnis des Bürgerentscheids im Sinne der meisten Jeinser ausfiel, ist Ortsbürgermeister Günter Kleuker (UWJ) nicht wirklich zufrieden. „Wenn man so will, gibt es nur Verlierer. Keine Seite hat wirklich das bekommen, was sie wollte“, sagt er. So hätten die Jeinser gerne ihre Leinetalschule behalten, die jetzt 2022 geschlossen wird. Und die Schulenburger hätten ihre Grundschule gerne am Standort Süd gebaut. „Trotz der unterschiedlichen Zielsetzungen sollten wir jetzt als Stadtteile aber wieder zusammenwachsen und uns mit Respekt begegnen“, sagt der Ortsbürgermeister.

Auch Kleuker hätte sich gerne eine höhere Wahlbeteiligung in der gesamten Stadt gewünscht. In Jeinsen haben immerhin rund 50 Prozent der Bürger gewählt. Damit ist Kleuker ganz zufrieden. „Meinen Respekt spreche ich beiden Bürgerinitiativen aus, die in der gesamten Stadt für die Abstimmung geworben haben“, sagt er.

