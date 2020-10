Pattensen

Bürgermeisterin Ramona Schumann fordert mehr Rechte für Jugendparlamente im niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz. Gemeinsam mit dem Pattenser Jugendparlament (Jupa) will sie jetzt ein Schreiben an das Land aufsetzen. Das kündigte sie in der jüngsten Sitzung des Gremiums an. Konkret geht es darum, dass ein gewählter Vertreter der Pattenser Jugendlichen offiziell zu den Sitzungen des Rats eingeladen wird und sich dort auch äußern darf.

Jugendliche sollen auf Augenhöhe mitdiskutieren dürfen

Zurzeit wird der Jugendbürgermeister immer als Gast der Stadtverwaltung zu den Sitzungen eingeladen. „Das ist aber nicht das gleiche, wie als offizieller Vertreter des Jugendparlaments dort aufzutreten. Ich will, dass die Jugendlichen auf Augenhöhe mit den gewählten Vertretern des Rats der Stadt diskutieren dürfen“, sagt Schumann. Zu vielen Themen wie zum Beispiel Schulen oder Kindergärten sei es sinnvoll, die Meinungen der Jugendlichen zu hören. „Jugendliche dürfen bei Kommunalwahlen bereits ab 16 ihre Stimme abgeben. Dann sollten sie sich auch aktiv einbringen dürfen“, sagte Schumann.

Jugendliche nehmen an Ausschüssen und Ortsräten teil

Alle derzeit vom Gesetz zulässigen Rechte hat das Jugendparlament in Pattensen bereits. Die Mitglieder nehmen als nicht stimmberechtigte Vertreter an den Sitzungen der Ausschüsse und Ortsräte teil, dürfen mitdiskutieren und auch Anträge stellen. Zu Beginn der Amtszeit des ersten Jugendparlaments in Pattensen im Juni 2019 forderten einige Mitglieder zudem auch noch das Stimmrecht in den Gremien. Das wird allerdings voraussichtlich auch weiterhin nicht erlaubt sein.

Mittlerweile sind die Jugendlichen davon aber auch wieder abgerückt. Jupa-Mitglied Torben Löhr sagte nach einem Jahr im Amt, dass es auch Vorteile habe, keine vollwertige Stimme abgeben zu dürfen. „Das nimmt uns ein Stück aus der Verantwortung“, sagte er vor allem in Bezug auf Entscheidungen, die in Pattensen sehr emotional diskutiert werden und die ehrenamtlichen Mitglieder des Rats zum Teil auch erheblich unter Druck setzen.

Von Tobias Lehmann