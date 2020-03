Pattensen

„Willkommen in der Kommandozentrale“, sagt Ramona Schumann, lächelt, gewährt Einlass in ihr Büro, bietet Getränke an und sortiert zügig Arbeitsmaterial auf dem Besprechungstisch um. Seit Montag sind die Türen des Rathauses in Pattensen dicht. Für den Schutz der Mitarbeiter und die Aufrechterhaltung des Betriebs gibt es starke Einlassbeschränkungen.

Als die Bürgermeisterin gefragt wird, ob und wann sie selbst zu Hause bleiben wird, berichtet sie davon, dass ihr allgemeiner Vertreter, der Erste Stadtrat Axel Müller, bereits vom Homeoffice aus arbeite, in der kommenden Woche wird getauscht. „Als wir den Stab eingerichtet haben, entschieden wir uns dazu, die Verwaltungsleitung aufzuteilen“, erklärt die 40-Jährige und weiter: „Eine Art Backup – für den Fall dass einer von uns erkrankt, ist der andere weiterhin verfügbar.“ Besondere Zeiten verlangen besondere Maßnahmen.

Rathauschefin spürt die Verunsicherung vieler

Trotz alledem kann von fehlender Bürgernähe aus dem Rathaus nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil: Schumanns Smartphone steht griffbereit neben dem Monitor. Regelmäßig sendet Pattensens Stadtchefin seit kurzem Videobotschaften über die sozialen Netzwerke, teilt Informationen über Instagram, Facebook und Co. Wenn Antworten fehlen, bemüht sie Kollegen oder das eigene Netzwerk.

Die Verunsicherung und Ratlosigkeit in der aktuellen Lage spürt die Bürgermeisterin nicht nur bei einigen Mitarbeitern, die sich neuerdings schon am Arbeitsplatz befinden, wenn sie den Fuß aus dem Bett stellen, sondern auch im Freundeskreis. Auch deshalb wirbt die Frau, die zweifache Teenie-Mutter ist, mit Engelszungen bei den Bürgern dafür, das Geld zusammenzuhalten und es, sobald es wieder geht, in die lokalen Geschäfte zu tragen. In ihren Augen mache es wenig Sinn, eine Hose im Internet zu kaufen, da in dieser Zeit, die Gemeinschaft vor Ort besonders gestärkt werden müsse.

Froh darüber, sich auf Kollegen verlassen zu können

Schumann scheint zu wissen, wovon sie spricht und was sie tut. Inzwischen ist sie im sechsten Jahr Bürgermeisterin. Wenn es hoch hergeht, spielen ihr die Erfahrungen, die sie früher bei der Zollverwaltung, Abteilung „Illegale Beschäftigung, Schwarzarbeit und Wirtschaftskriminalität“ sammelte, in die Karten. Sie führte Einsatzkräfte, musste sich immer wieder auf neue Situationen einstellen. „Bei einer Durchsuchung fanden wir mal einen nicht angemeldeten Mitarbeiter in einer Kühltruhe“, erinnert sich Schumann und erzählt, dass sie Stress mag. Damals und auch heute habe sie sich auf ihre Kollegen immer vollends verlassen können.

Unter dieser Voraussetzung wird vieles möglich. „Wir arbeiten ständig daran, die Prozesse zu verbessern“, sagt die Verwaltungschefin und beschreibt, wie das aussieht: „Wenn neue Mitarbeiter kommen, ist es ausdrücklich erwünscht, Dinge in Frage zu stellen.“ Wenn weggelassen wird, was überflüssig ist, könne die Verwaltung besser als Kümmerer vor Ort auftreten.

Arbeitsschritte überdenken, bevor Stellen gekürzt werden

Die Bürgermeisterin wird an dieser Stelle sehr deutlich: „Wenn wir von Verschlankung des Staates reden, dann sollten nicht an entscheidenden Stellen Mitarbeiter weggekürzt werden, weil sie teuer sind. Stattdessen müssen wir uns fragen: Sind die Arbeitsschritte noch erforderlich?“

Schumann hält es für überholt, dass Leistungen des Bundes in den Kommunen bearbeitet und als Papier rausgeschickt werden: „Meines Erachtens sind wir weit genug, dass mit Algorithmen zum Beispiel Elterngeld vom Bund selbst berechnet, ausgezahlt und weitergegeben werden kann.“

