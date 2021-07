Liebe Leserinnen und Leser, nun sind es nur noch zwei Tage, dann stellen sich die beiden Bürgermeisterkandidaten für Pattensen beim HAZ/NP-Wahlforum den Fragen von Ihnen und von Moderator Jan Sedelies.

Alle HAZ- und NP-Leserinnen und -Leser haben die Möglichkeit, Herausforderer Roman Dobberstein (CDU) und Amtsinhaberin Ramona Schumann (SPD) alles zu fragen, was sie interessiert. Sie können Ihre Fragen noch vorab per E-Mail an die Redaktion senden. Dazu schreiben Sie entweder eine Nachricht an pattensen@haz.de oder an pattensen@neuepresse.de.

Aus allen Einsendungen wählt die Redaktion zehn Fragen aus. Zehn Fragesteller dürfen am Montag im Studio in Hannover live dabei sein. Sie werden per E-Mail von der Redaktion benachrichtigt. Alle anderen können die rund 90 Minuten lange Diskussion per Livestream im Internet verfolgen. Dafür genügt es, am Montag, 19. Juli, kurz vor 19 Uhr haz.de/pattensen oder neuepresse.de/pattensen aufzurufen. Dafür ist ein HAZ- oder NP-Plus-Abonnement notwendig.