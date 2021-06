Ramona Schumann wurde 1979 in Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück geboren. Nach ihrem Fachabitur Verwaltung und Rechtspflege in Osnabrück absolvierte sie eine Ausbildung zur Verwaltungsinspektorin. Von 2002 an arbeitete sie zwei Jahre lang beim Arbeitsamt in Hannover. Seit 2004 lebt Schumann in Schulenburg. In dem Jahr wurde ihre erste Tochter geboren. Sie arbeitete kurzzeitig beim Hauptzollamt in Hannover, wechselte anschließend zum Zoll in Braunschweig und war dort für die Bekämpfung illelgaler Beschäftigung und Schwarzarbeit zuständig. Vier Jahre lang war sie beim Hauptzollamt Gleichstellungsbeauftragte. Im Jahr 2009 kam ihre zweite Tochter zur Welt. Nach dem deutlichen Sieg in der Stichwahl zur Bürgermeisterin in Pattensen mit 67,4 Prozent der Stimmen führt sie seit 2014 das Rathaus der Stadt.

Seit ihrer Jugendzeit ist sie bei den Pfadfindern und der Evangelischen Jugend engagiert. Sie ist in mehreren Organisationen Mitglied, darunter im Förderverein der Feuerwehr Pattensen-Mitte, der Ortsfeuerwehren Schulenburg/Leine und Hüpede, im Sozialverband Deutschland, beim Deutschen Roten Kreuz, Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter, Spielmann- und Fanfarencorps Pattensen, Förderverein der Grundschule Schulenburg/Leine, den Landfrauen und dem Rettungsring.

Die heute 41-Jährige trat 2009 in die SPD ein und wurde schnell Vorstandsmitglied in der Abteilung Schulenburg. Von 2011 bis 2014 gehörte sie dem Ortsrat Schulenburg sowie dem Rat der Stadt an. Dort war sie Sprecherin für Familie, Jugend und Soziales und knapp ein Jahr SPD-Fraktionsvorsitzende.