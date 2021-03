Jeinsen

Uwe Presuhn, Vorsitzender des Bürgervereins Jeinsen, steht an diesem Mittwoch auf der Leiter. Er hält mit einer Hand die Geschwindigkeitsanzeige fest, während sein Stellvertreter Uwe Lindau, einige Sprossen über ihm stehend, die letzte Schraube festzieht. Währenddessen justiert sich die mit einem Akku ausgestattete Messanlage bereits von alleine. Ein Countdown wird angezeigt. Nachdem die Anlage weiter heruntergezählt hat, ist sie einsatzbereit. 84 Stundenkilometer zeigt sie in roten Zahlen an, als ein Auto herannaht. Der Fahrer bekommt zudem einen unfreundlich dreinblickenden Smiley zu sehen und bremst daraufhin deutlich ab. Presuhn sieht dieses aus dem Augenwinkel und lächelt. Die Investition in die Anlage scheint sich zu lohnen.

Geschwindigkeitsmessanlage kostet rund 2100 Euro

Im vergangenen Jahr hatte sich der Bürgerverein die neue Geschwindigkeitsmessanlage angeschafft. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 2100 Euro. Nachdem die Anlage rund ein halbes Jahr kurz hinter dem südlichen Ortseingang an der Calenberger Straße – aus Schulenburg kommen – hing, wechselte der Vorstand nun den Standort auf die nördliche Seite. Mindestens ein Vierteljahr lang soll die Anlage die aus Pattensen-Mitte kommenden Autofahrer mit Tempoanzeige und roten oder grünen Smileys zum Langsamfahren bewegen.

Uwe Presuhn (vorne) und Uwe Lindau vom Vorstand des Bürgervereins bringen die Geschwindigkeitsmessanlage am neuen Standort an. Quelle: Mark Bode

Das scheint zu klappen – zumindest in der gefühlten Wahrnehmung der Anwohner. „Die Anlage scheint die erhoffte Wirkung zu erzielen“, sagt Presuhn. Jeinser Bürger hätten ihm berichtet, dass die vorbeifahrenden Autos seit vergangenem Sommer vermehrt die gebotene Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern entlang der Hauptstraße des Ortes einhalten würden. Konkrete Daten kann der Vorstand aber nicht vorlegen.

Gerät speichert derzeit keine Daten

„Technisch ist das Gerät grundsätzlich in der Lage, Statistiken zu den gefahrenen Geschwindigkeiten zu erstellen“, sagt der Vorsitzende. Doch der Vorstand habe vorerst auf das Installieren des Zusatzmoduls verzichtet. „Welchen Nutzen hätten wir davon?“, fragt er. Ihm und seinen Mitstreitern gehe es nicht darum, der Polizei Daten zu melden. „Wir wollen Autofahrer sensibilisieren, sich im Ort an die Geschwindigkeit zu halten.“ Das scheint zu klappen.

Wer sich an die Höchstgeschwindigkeit hält, sieht einen freundlichen Smiley auf der Anzeige. Quelle: Mark Bode

Die Anlage, die mit einem Solarpanel verbunden ist, hängt nun an einem Laternenmast an der Ecke zur Ostlandstraße und erfasst die Geschwindigkeit der herannahenden Fahrzeuge und Fahrradfahrer schon kurz nach dem Passieren des Ortseingangsschildes in mehr als 100 Metern Entfernung. Presuhn habe sich bereits vor dem Kauf im vergangenen Jahr um die entsprechenden Genehmigungen bei der Region Hannover sowie beim Ordnungsamt der Stadt Pattensen gekümmert. „Das war mit ein paar Telefonaten und E-Mails geklärt“, sagt Presuhn. Die wichtigsten Voraussetzungen: Die Anzeige darf keine Verkehrsschilder verdecken und muss in mindestens 2,20 Meter Höhe hängen. Die Polizei, sagt Presuhn, werde sich von der ordnungsgemäßen Anbringung in den nächsten Tagen überzeugen.

Von Mark Bode