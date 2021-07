Jeinsen

Die Mitglieder des Bürgervereins Jeinsen lassen sich regelmäßig neue Aktionen einfallen, um die Lebensqualität im Ort zu verbessern. So wurden kürzlich zwei weitere Stromkästen vom einem Graffitikünstler bemalt. Nun hatte der Vorstand zu zwei Arbeitseinsätzen aufgerufen und jeweils rund eine Hand voll Mitglieder folgte und beteiligte sich tatkräftig.

Unkraut am Platz Günthers Ruh wird entfernt

Der erste Einsatzort war am Platz Günthers Ruh, der sich an der Ecke der Calenberger Straße und Garvestraße befindet. Das sprießende Unkraut sollte rund um die Fläche entfernt werden. Anschließend sollten noch Holzschnitzel aufgetragen werden. „Es ist mir egal, wo ich mit anfassen kann“, sagte Oliver Jänsch, der Mitglied des Bürgervereins ist. Er hatte mithilfe einer Motorsense bereits die Vorarbeiten erledigt.

Uwe Lindau, stellvertretender Vorsitzender des Bürgervereins zeigte sich vom Eifer der Mitglieder begeistert. „Es ist schön, dass sich immer Leute finden, die sich für die Einsätze anmelden.“ Der Platz Günthers Ruh sei nun wieder ein schöner Ort, an dem Radfahrgruppen gerne eine Rast einlegen können.

Michael Burghardt und Iris Alm bearbeiten die Sitzbank, die an der Bücherzelle steht. Quelle: privat

Der zweite Arbeitseinsatz sah die Auffrischung der Sitzbank mit Tisch vor, die an der Bücherzelle an der Ippenstedter Straße ihren Platz hat. Um in Ruhe an der Sitzgelegenheit arbeiten zu können, wurde sie auf den Hof von Ortsbürgermeister Günter Kleuker transportiert. „In etwa 14 Tagen wird sie wieder an ihren alten Platz zurückgestellt, damit sich Lesefreunde dann wieder ganz in Ruhe Bücher aus der Zelle aussuchen können“, sagte Lindau.

Von Mark Bode