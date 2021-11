Jeinsen

Vereine und Organisationen in Jeinsen können sich auf eine finanzielle Unterstützung freuen. Der Bürgerverein Jeinsen hat angekündigt, insgesamt fast 4000 Euro an Zuwendungen zu verteilen. Trotz Corona-Pandemie und ausgefallener Veranstaltungen stehen dem Verein die finanziellen Mittel zur Verfügung. Die Gelder stammen aus früheren Erlösen von Veranstaltungen, Spenden und Mitgliedsbeiträgen, sagt der Vorsitzende des Bürgervereins, Uwe Presuhn.

„Die Arbeit macht insbesondere dann Spaß, wenn man die örtlichen Vereine und Organisationen mit einem Zuschuss unterstützen und damit die außerordentlich gute Zusammenarbeit aller ehrenamtlich Tätigen weiter fördern kann“, sagt Presuhn. Besonders die Kinder- und Jugendarbeit im Ort solle gefördert werden, erläutert Bürgervereinssprecher Dieter Alm. Der Kindergarten erhält zwei neue Schubkarren für den Außenbereich, das Kirchspiel Jeinsen bekommt eine finanzielle Unterstützung für die Erneuerung des Kühlschrankes im Jugendraum und die Erneuerung der Einbauküche im Garvehaus.

Ortsfeuerwehr erhält Jogginganzüge

sDie Jeinser Ortsfeuerwehr erhält einen Zuschuss für die Bekleidung der Mitglieder der Jugendfeuerwehr und die Anschaffung von Jogginganzügen für die Atemschutzgeräteträger. „Die müssen unmittelbar nach dem Einsatz ihre Kleidung wechseln“, erläutert Alm. Für den Schützenverein Horrido übernimmt der Bürgerverein die Finanzierung der neuen Kartuschen für die Luftgewehre.

Auch die Weihnachtsmarkt-AG erhält in diesem Jahr einen Zuschuss. „Da der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden kann, soll unter anderem ein Kindertheater engagiert werden, das in der Schule auftreten wird“, sagt Alm. „Hierfür übernimmt der Bürgerverein das zu zahlende Honorar.“

Grundschulkinder bekommen Bücher geschenkt

Anfang des Jahres hatten bereits alle Grundschulkinder vom Bürgerverein Buchgeschenke bekommen. „Wegen Corona mussten sie auf vieles verzichten“, sagt Alm.

Für das nächste Jahr seien bereits Projekte und Veranstaltungen in Planung, kündigt Alm an. Diese sollen den Mitgliedern im Frühjahr in einer Jahresversammlung vorgestellt werden. 270 Mitglieder zählt der Bürgerverein inzwischen. Dieser wurde vor etwa 13 Jahren gegründet.

Von Mark Bode