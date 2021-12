Jeinsen

Mitglieder des Bürgervereins Jeinsen sind wieder einmal aktiv geworden, um den Ort nach den Wünschen von Anwohnern zu verschönern. So wurde ein neuer Mülleimer angebracht.

Zudem gab es in der Vorweihnachtszeit eine freudige Überraschung: Die Treuhandstelle für Dauergrabpflege hat eine Spende in Höhe von 1000 Euro übergeben. „Das ist eine hervorragende Unterstützung unserer Arbeit im Dorf“, sagt der Vorsitzende des Bürgervereins, Uwe Presuhn. Den Zuschuss gab es nach einer Empfehlung der Koldinger Ortsbürgermeisterin Astrid Schunder (CDU), die Friedhofsbetreuerin in Laatzen ist.

Neuer Mülleimer kostet 600 Euro

An der Mauer des alten Kirchhofs hat der Bürgerverein in der vergangenen Woche einen Mülleimer ausgetauscht. Dabei hatte die Stadt erst im Juli den damals defekten Abfallkorb gegen einen Ersatzbehälter ausgetauscht. Allerdings handelte es sich nach Ansicht der Bewohner dabei um kein ansehnliches Behältnis: grau und mit Farben beschmiert. „Solch ein hässlicher Papierkorb sollte den schön hergerichteten Kirchplatz nicht verschandeln“, sagt Arnold Schröder. Er fragte beim Bürgerverein nach, der Vorstand investierte 600 Euro für einen neuen, in grün gehaltenen Mülleimer. „Die Lieferung hatte sich verzögert, sonst hätten wir ihn schon eher angebracht“, sagt Dieter Alm vom Vorstand des Bürgervereins.

Natürlich habe der Bürgerverein vorab die Stadt um Erlaubnis gefragt. Die gab ihr Okay. „Wir freuen uns immer über Anregungen von den Bürgerinnen und Bürgern, mit denen das Dorf weiter verschönert werden kann“, sagt Alm. Geld ist vorhanden – erst recht nach der Spende von der Treuhandstelle für Dauergrabpflege.

Von Mark Bode