Jeinsen

Wegen der Corona-Krise hat der Bürgerverein in Pattensen-Jeinsen bis Mai alle Veranstaltungen abgesagt. Deshalb sind die Vorstandsmitglieder aber keineswegs untätig. Sie haben jetzt eine Übersicht darüber erarbeitet, welche der Geschäfte und Unternehmen in Jeinsen noch geöffnet haben und unter welchen Bedingungen sie arbeiten können.

Geschäfte im Ort brauchen Unterstützung

Die Zusammenstellung ist per E-Mail an alle Mitglieder gegangen. Nicht alle Geschäfte in Jeinsen hätten geschlossen, heißt es in den Anschreiben. „Sie brauchen unsere Unterstützung!“ Zusätzlich haben jetzt Uwe Lindau, der stellvertretenden Vorsitzende des Bürgervereins Jeinsen, und Vereinssprecher Dieter Alm die Liste der Geschäfte mit Öffnungszeiten in den Infokasten im Ort ausgehängt. Derzeit wird die Liste zudem noch ausgedruckt und wird dann von fünf Helfern an alle Haushalt in Jeinsen, Vardegötzen und Thiedenwiese verteilt.

Folgende Öffnungszeiten und Regelungen gelten in den Unternehmen in Jeinsen:

Bäckerei Hache:Geöffnet wie bisher: Dienstag bis Freitag von 6 Uhr bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 6 Uhr bis 12.30 Uhr. Telefonische Bestellungen unter (05066) 4788. Der Laden darf immer nur von zwei Kunden gleichzeitig betreten werden.

Floristik:Der Blumenladen ist geschlossen, hat aber ab Donnerstag, 2. April, vor dem Geschäft einen kleinen Selbstbedienungsshop: Dienstag bis Donnerstag und Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr. Angeboten werden eine kleine Auswahl von Blumen, Sträußen und Pflanzen. Bestellungen werden an diesen Tagen unter Telefon (05066) 6035729 entgegengenommen, ansonsten läuft der Anrufbeantworter. Auch Grabpflege und Bepflanzungen sind weiterhin möglich. Domenik Krüger bittet darum, dass sich möglichst immer nur ein Kunde auf der Verkaufsfläche aufhält.

Friseurgeschäft Nicoletta:Das Geschäft ist zurzeit geschlossen. Es können aber Gutscheine erworben werden. Bestellungen unter Telefon (05066) 1364.

Fußpflege Therese Hamerla und Nicole Wolter:Die Praxen sind zurzeit geschlossen.

Haarschneiderei und Kosmetikstudio:Die Geschäfte sind zurzeit geschlossen.

Landgasthaus Jeinsen:Das Landgasthaus bietet von Dienstag bis Samstag von 12 Uhr bis 19 Uhr alle Gerichte mit Abholservice an. Im kleineren Umkreis können die Gerichte auch geliefert werden. Zusätzlich wird ein täglich wechselndes Mittagsgericht angeboten. Alle Bestellungen unter Telefon (05066) 63907.

Patchworkdiele:Das Geschäft ist geschlossen, aber Bestellungen sind unter Telefon (05066) 996611 oder per E-Mail an anke@patchworkdiele.de möglich.

Physiotherapie-Jeinsen:Terminvereinbarung nur unter Telefon (05066) 9898682.

Sportheim Jeinsen:Die Gaststätte ist ebenso wie die Sporthalle zurzeit geschlossen.

Von Kim Gallop