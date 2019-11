Jeinsen

Der Bürgerverein Jeinsen hat fünf neue Bänke auf den beiden Friedhöfen im Ort aufgestellt: zwei an der Friedhofskapelle am Ohrberg, zwei weitere auf dem dazugehörigen Friedhof und eine am alten Friedhof an der St.-Georg-Kirche. Sie ersetzen die alten Holzbänke, die schon marode waren. Der Vorsitzende des Bürgervereins, Uwe Presuhn, hat die Bänke gemeinsam mit Kirchenvorstandsmitglied Ernst-Heinrich Kreimeyer und Friedhofsgärtner Horst Glogner einbetoniert.

Pflegefreie Flächen auf Friedhöfen immer beliebter

Eine neue Bank wurde am Gedenkstein am Hauptweg aufgestellt. Eine weitere bereits vom Bürgerverein gespendete Bank ist dorthin versetzt worden. Immer mehr Verbliebene nutzen die dort zur Verfügung stehenden pflegefreien Flächen. Die Bänke bieten jetzt die Möglichkeit zum Ausruhen und Gedenken.

Pastor Christian Hüttmann bedankt sich

Der Pastor des Kirchspiels Jeinsen, Christian Hüttmann, bedankt sich. „Der Kirchenvorstand bemüht sich um eine zukunftsorientierte Gestaltung des Friedhofs und freut sich sehr über die finanzielle Unterstützung wie auch die tatkräftige Mitarbeit des Bürgervereins“, sagt er. Presuhn lobt die mittlerweile 240 Mitglieder des Bürgervereins. „Ohne sie wäre das nicht möglich.“

