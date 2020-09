Jeinsen

Der Bürgerverein Jeinsen hat eine Spende von 500 Euro an die Bücherei in der Grundschule übergeben. Darüber freuten sich vor allem die Leiterin der Einrichtung, Cornelia Schneider, und die ehrenamtliche Mitarbeiterin, Anne von Lonski.

Bei der offiziellen Übergabe der Spende sprach Schneider insbesondere Elisabeth Neef und Dieter Alm vom Vorstand des Bürgervereins ihren Dank aus. Sie habe das Geld bereits für den Erwerb von Sach- und Bilderbüchern ausgegeben. „Die neuen Bücher werden von den Kindern und Jugendlichen sicherlich begeistert angenommen“, meint Schneider.

Bürgerverein spendet seit 2009 an Bücherei

Seit 2009 unterstützt der Bürgerverein die Bücherei regelmäßig mit Spenden. Insgesamt seien in diesem Zeitraum rund 6000 Euro zusammengekommen. Neef und Alm versicherten bei der Übergabe, dass der Bürgerverein sich auch zukünftig für die Verbesserung des Angebots in der kleinen Bücherei einsetzen wolle.

Zugleich hoffe der Verein, dass die Bücherei erhalten bleibe, obwohl die Grundschule im Jahr 2022 geschlossen wird. Denn nicht nur Kinder und Jugendliche liehen sich dort Lesestoff aus. Das betont auch die Leiterin der Einrichtung, die sich aber auch freuen würde, wenn noch mehr Erwachsene das Angebot in Anspruch nehmen würden. Der Jahresbeitrag liege bei 15 Euro, ermäßigt 8 Euro. Sollte ein Buch einmal nicht vorhanden sein, könne es aus dem Bestand der Bücherei in Pattensen zudem schnell geliefert werden.

Bücherei in Pattensen hat neuen Zugang

Momentan ist die Ausleihe immer montags von 15 bis 17 Uhr im Untergeschoss des Schulgebäudes möglich. Und auch die Bücherei in Pattensen an der Marienstraße 2 ist wieder geöffnet. Allerdings gibt es einen neuen Zugang. „Über den neuen Haupteingang der Grundschule, seitlich zwischen Schule und Spritzenhaus, Richtung Kindergarten, erreicht man unsere neuen Räumlichkeiten“, heißt es in einer Mitteilung der Einrichtung. Neben einem erweiterten Angebot gebe es jetzt zusätzliche Sitzmöglichkeiten, um in Ruhe neuen Lesestoff auszusuchen. Alle Besucher, auch Kinder, werden jedoch gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Von Janna Silinger