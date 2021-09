Schulenburg

Carolin und Steffen Lebjedzinski, die Betreiber der Einrichtung Buller & Bü in Schulenburg, bieten Familien die Möglichkeit zu einer besonderen Auszeit an. Die Familien können einen Nachmittag mit maximal drei Stunden auf dem Hof verbringen. Sie können selber wählen, ob sie ein kreativ-künstlerisches Angebot nutzen möchten. „Das gibt Anreize, sich in der Familie weiter kreativ zu beschäftigen und zeigt, wie einfach es sein kann, in der Natur Materialien zu finden“, sagt Steffen Lebjedzinski.

„Das ist für Familien gedacht, die gerade nach den besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie Zeit für sich benötigen, und die Zeit aktiv, kreativ und nachhaltig gestalten wollen“, sagt er. Das Besondere: Die Nutzung dieser Familienauszeit ist für alle kostenlos. Das Projekt wird von der Region Hannover zu 100 Prozent gefördert. „So möchten wir das Angebot gerade Familien zugänglich machen, die finanziell nicht die Möglichkeit haben, Freizeitangebote zu nutzen, die Kosten verursachen.“

Soziale Fähigkeiten von den Tieren lernen

Das tierische Angebot ermöglicht Familien den Kontakt zu Tieren. „Sie erfahren den Umgang mit Tieren hautnah und lernen von den Tieren soziale Fähigkeiten, die auch zwischen Menschen wichtig und wertvoll sind“, sagt der Organisator. Das dritte Angebot ist das Bogenschießen. „Es ist eine aktive Beschäftigung in der Natur und schult den Blick aufeinander. Achtsam sein, Ruhe finden und sich gegenseitig wertschätzend zu korrigieren“, erklärt Lebjedzinski.

Die Termine werden individuell vergeben. Es ist immer nur eine Familie anwesend und kein Gruppenangebot. Weitere Informationen erteilt das Ehepaar Lebjedzinski unter Telefon (0151) 24110341 sowie per E-Mail an bullerundbue@yahoo.com.

Von Mark Bode