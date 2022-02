Vardegötzen

Das Land Niedersachsen hat ein Förderprogramm für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs beschlossen. Insgesamt werden in diesem Jahr 205 Projekte mit rund 106 Millionen Euro gefördert. Dazu zählt auch die Bushaltestelle im Pattenser Ortsteil Vardegötzen am Hagenkamp. Auf beiden Seiten sollen die Haltepunkte barrierefrei ausgebaut werden. Die Erneuerung soll noch vor der geplanten Sanierung der Ortsdurchgangsstraße erfolgen. „Noch in diesem Jahr beginnen die Planungen. Frühester Ausführungsbeginn ist das Jahresende 2022“, sagt Regions-Pressesprecher Klaus Abelmann.

K 201 wird ab 2024 grunderneuert

Die Grunderneuerung der Kreisstraße 201 ist für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen. „Die Baumaßnahme erfolgt gemeinschaftlich mit der Stadt Pattensen, da auch die Fußwege einbezogen werden sollen“, sagt Abelmann. Voraussichtlich im Mai dieses Jahres soll der Bauausschuss der Stadt dazu eine Vorlage zum Beschluss erhalten, kündigt Abelmann an. „Der Kostenrahmen wird danach bewertet“, sagt er weiter. Die aktuell geschätzten Kosten betragen etwa 1,2 Millionen Euro.

Die Bushaltestelle in Vardegötzen soll laut Region Hannover frühestens Ende 2022 barrierefrei ausgebaut werden. Quelle: Mark Bode

Vardegötzens Ortsvorsteher Dirk Meyer (UWJ) begrüßt die bevorstehenden Arbeiten, besonders den Ausbau der Bushaltestelle. „Es wird Zeit“, sagt er. „In das Häuschen regnet es schon rein.“ Die Kosten für die Arbeiten an den Bushaltestellen sind für diese Einzelmaßnahme nicht bekannt. Im Förderprogramm des Bundes ist diese gemeinsam mit drei geplanten Erneuerungen in Laatzen zusammengefasst worden. Die Gesamtkosten sind mit rund 570.000 Euro angegeben, die Fördersumme beträgt demnach etwa 430.000 Euro.

Von Mark Bode