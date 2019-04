Am Abend des Karfreitags ist in der Pattenser Straße Lange Heese ein Kleinwagen in Flammen aufgegangen und völlig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Kurios: Der Besitzer hatte den VW Up gerade erst bei einem Gebrauchtwagenhändler gekauft.