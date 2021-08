Pattensen

Roman Dobberstein (CDU) möchte Pattensens neuer Bürgermeister werden. Im Interview spricht er über seine Kontrahentin Ramona Schumann und was er anders machen möchte als sie, sollte er die notwendigen Stimmen am 12. September erhalten.

Herr Dobberstein, wie fährt sich Ihr Opel Corsa?

Ich bin froh, dass ich mir den angeschafft habe. Das kleine, weiße Auto passt super für die Werbung, die ich nach der Bestätigung durch den CDU-Vorstand angebracht hatte. Man sieht es, überall im Stadtbild fällt es auf. Ich wurde auch schon außerhalb von Pattensen darauf angesprochen.

Aus Ihrer Partei ist zu hören, dass der Schritt nicht bei allen gut angekommen ist. Ist es mutig oder etwas naiv gewesen, vor der offiziellen Bestätigung durch die CDU-Mitglieder schon mit dem Schriftzug „Bürgermeisterkandidat“ durch die Gegend zu fahren?

Es war notwendig. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ein extrem dynamisches Infektionsgeschehen. Die Bürgermeisterin hat aufgrund ihres Amtes einen hohen Bekanntheitsgrad. Ich musste meine Bekanntheit schnell steigern. Es war lange unklar, wann wir eine Mitgliederversammlung abhalten können, um meine Wahl zum Bürgermeisterkandidaten offiziell zu machen. Wir hatten die Sache im Vorstand und auch im Wahlkampfteam kontrovers diskutiert, aber am Ende eine Entscheidung im Team getroffen. Im Nachhinein war es aus meiner Sicht die richtige Entscheidung.

Roman Dobberstein nutzt seinen Urlaub, um Wahlkampf in Pattensen zu betreiben. Quelle: Mark Bode

Sie stehen auf Listenplatz 30 für die Stadtratswahl. Warum?

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man strategisch vorgehen kann: Entweder ganz oben oder ganz unten stehen. Die Leute gucken beim Wahlzettel nach oben und unten. Man kann sich darüber streiten, ob das clever ist, was wir gemacht haben. Es gibt Mitglieder, die sagen, wir holen mehr Stimmen über die Liste, wenn ich oben gestanden hätte. Das ist aber ein Blick in die Glaskugel. Wir werden es nach der Wahl wissen.

Gilt für Sie das Motto „Bürgermeister oder nichts“?

Mein Ziel ist natürlich, als Bürgermeister dem nächsten Rat anzugehören. Deshalb der Listenplatz 30. Ich glaube, dass ich aber auch auf dem Platz ausreichend Stimmen bekomme, um über die persönlichen Stimmen in den Rat einzuziehen. Ich plakatiere hier überall, ich mache viel Werbung, bin ständig mit Menschen im Gespräch und ich habe inzwischen einen recht hohen Bekanntheitsgrad durch die ganzen Wahlkampfauftritte.

Sie sprechen Ihren Bekanntheitsgrad an. Sie leben noch nicht so lange hier und gehörten bislang weder Orts- noch Stadtrat an. Haben Sie ein Bekanntheitsproblem?

Ich bin seit meinem ersten Urlaubstag am 1. Juli unterwegs und mache nichts anderes als Wahlkampf. Wenn ich Haustürwahlkampf mache, brauche ich mich bei den Leuten nicht mehr vorzustellen. Sie sagen alle, dass sie wissen, wer ich bin. Ich glaube, ich habe bezüglich des Bekanntheitsgrades ganz gut aufgeholt.

Amtsinhaberin Ramona Schumann, ist auf diversen Social-Media-Kanälen unterwegs. Wie wollen Sie die Menschen noch mehr erreichen?

Social Media möchte ich ihr nicht nachmachen. Ich beschränke mich auf Facebook und Instagram. Es gibt die Empfehlung, dass man nicht mehr als drei Posts pro Woche machen sollte, weil man die Menschen sonst langweilt. Ich schaffe das aber auch nicht mehr, weil sich nahezu jeden Tag etwas Neues ergibt, worüber ich gerne berichten möchte. Ich setze ganz viel darauf, mit den Menschen persönlich ins Gespräch zu kommen. Wir stehen am Markttag regelmäßig auf dem Marktplatz, wir machen Canvassing in den Ortsteilen und natürlich Haustürwahlkampf.

Wie schwierig ist Wahlkampf in der Corona-Zeit?

Jeden Morgen muss man überlegen, ob man bestimmte Veranstaltungen durchführen kann oder nicht. Wir hatten eine Veranstaltung mit Senioren. Das ist die vulnerable Gruppe. Zum Glück waren alle geimpft. Dennoch muss man immer abwägen, was man machen kann und was man besser unterlassen sollte. Richtig große Veranstaltungen können wir jedenfalls nicht anbieten. Die Leute sind außerdem zurückhaltender und nicht ganz so kontaktfreudig wie früher.

Das ist Roman Dobberstein: Der 44-jährige Roman Dobberstein wurde in Varel im Landkreis Friesland geboren. Dort absolvierte er nach der Schule eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Er war danach bei der unteren Bauaufsichtsbehörde tätig, ehe es ihn 2002 nach Hannover zog. Den Vorbereitungsdienst für die Beamtenlaufbahn absolvierte er bei der Landeshauptstadt. Seit 2012 ist er für das Niedersächsische Sozialministerium tätig. Mit seiner Frau Angelika, mit der er seit 2007 verheiratet ist, hat er zwei Kinder. In die CDU ist er im Jahr 2017 eingetreten. Seit Mitte 2020 ist er Vorsitzender des Stadtverbandes Pattensen.

Was qualifiziert Sie zum Rathauschef?

Ich komme aus der Kommunalverwaltung. Das habe ich von der Pike auf gelernt. Meine Heimatstadt Varel ist mit 25.000 Einwohnerinnen und Einwohnern fast vergleichbar mit Pattensen. Auch die Arbeit bei der Landeshauptstadt im Großen gibt es hier im Kleinen. Ich habe zudem ein großes Netzwerk. Ich kann die Verwaltung selber leiten, weil ich mich in den Vorgängen auskenne. Zur Not erstelle ich einen Bescheid auch mal selber. Das ist kein Hexenwerk. In den Themen stecke ich durch die Teilnahme in den Fraktionssitzungen in meiner Funktion als Stadtverbandsvorsitzender schon lange drin.

Wenn Sie die Wahl gewinnen sollten, wie wird Ihr erster Arbeitstag aussehen?

Zunächst möchte ich mit allen Mitarbeitern im Rathaus ein Gespräch führen. Da es 120 Beschäftigte sind, werde ich nicht alle am ersten Tag schaffen (lacht). Ich möchte ihnen gerne sagen, dass wir in der Verwaltung etwas ändern müssen. Die Leute sind nicht alle damit einverstanden, wie es aktuell abläuft. Ich weiß aus zurückliegenden Gesprächen mit Rathausmitarbeitern, dass sie Ideen haben. Die würde ich gerne aufnehmen. Ich glaube, dass sie gute Ideen haben. Die müssen nur gehört und umgesetzt werden.

Die Ratsfraktion der CDU ließ indirekt durchblicken, dass Mitarbeiter im Rathaus nicht effektiv arbeiten würden. Glauben Sie, dass Sie mit offenen Armen empfangen werden, wenn Sie nach der Wahl dort Ihren Arbeitsplatz einnehmen?

Ich weiß jetzt schon, dass das sicher nicht der Fall sein wird. Von einigen Beschäftigten aus dem Rathaus habe ich schon gehört, dass aus manchen Bereichen kaum einer mich wählen wird. Und dass ich mich nicht beliebt gemacht habe. Ich glaube aber, dass ich, wenn ich mit den Leuten spreche, sie dennoch motivieren kann. Man muss auch die Frage stellen, ob alle auf ihren aktuellen Posten gerne arbeiten oder eine Umbesetzung sinnvoll wäre. Es soll wohl eine relativ große Unzufriedenheit bei den Beschäftigten geben. Es gibt auch einen hohen Krankenstand. Dem müssen wir entgegenwirken. Es gibt ein paar Ansätze, um ein besseres Arbeitsumfeld zu schaffen. Das werde ich mit den Beschäftigten in der Stadtverwaltung gemeinsam angehen.

Während des Wahlkampfes ist wenig Kritik an der Bürgermeisterin zu hören. Sind Sie zu Ihrer Konkurrentin zu nett?

Das ist eine strategische Frage. Damit hatten wir uns im CDU-Vorstand und im Wahlkampfteam beschäftigt, wie angriffslustig man sein muss. Ich glaube, die Wählerinnen und Wähler dürfen von der CDU schon einen anderen Umgang mit unseren politischen Kontrahenten erwarten als beispielsweise von der AfD. Wir müssen Sachthemen besetzen. Das muss man ohne große Schreierei machen. Großes Brimborium und laut werden ist hier nicht angemessen.

Nennen Sie eine Sache, die Sie an Frau Schumann schätzen.

Was sie sicherlich sehr gut macht, sind ihre öffentlichen Auftritte. Wir waren schon mal einen Kaffee trinken. Sie kommt bei den Menschen gut an. Sie geht hin, sie schüttelt Hände, die Leute winken ihr zu. Das macht sie sehr geschickt. Und wie sie die Stadt repräsentiert, das macht sie auch schon recht gut.

Was gefällt Ihnen nicht an ihr?

Der größte Fehler ist, dass Sie die Stadtverwaltung nicht selbst leitet, sondern es dem Ersten Stadtrat überlässt. Wenn ich nicht gewählt werde, wäre das mein Tipp an sie. Aus Gesprächen mit den Menschen höre ich immer wieder, dass sie sich wünschen, dass nicht Axel Müller die Verwaltung leitet, sondern die Bürgermeisterin. Das ist auch nur angemessen. Sie hat sich in der Stichwahl gegen ihn durchgesetzt und sollte sich deshalb nicht auf das Repräsentieren beschränken.

Wie geht Ihre politische Karriere weiter, wenn Sie nicht Bürgermeister werden sollten?

Entweder bin ich dann Ratsmitglied und beschränke mich hier auf die Kommunalpolitik. Ansonsten habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht.

Im nächsten Jahr steht wieder eine Wahl an – dann im Land Niedersachsen …

Es gibt tatsächlich einige Leute, die mich gefragt haben, ob ich mir das vorstellen kann. Da muss ich sagen, dass jetzt erst einmal Bürgermeisterwahlkampf ist. Sollte es nicht gelingen, mache ich mir Gedanken, ob ich zu etwas anderem bereit bin. Da spielt meine Familie eine ganz wichtige Rolle. Ein Landtagswahlkampf ist noch einmal eine ganz andere Nummer. Meine Familie stärkt mir den Rücken und hat gesagt, ich könne als Bürgermeister kandidieren. Aber sie hat sicher nicht damit gerechnet, dass das so ein großer Zeitaufwand ist. Mir war bewusst und das habe ich immer so kommuniziert, dass es sehr zeitintensiv wird, um gegen die Amtsinhaberin bestehen zu können.

Wo haben Sie zuletzt noch Kraft für den Endspurt gesammelt?

Wir waren drei Tage an der Ostsee. Ansonsten nehme ich mir ab und zu einen halben Tag, um mit der Familie was zu machen. Regelmäßig gehe ich mit meiner Frau noch essen. Diese zwei Stunden müssen immer mal wieder drin sein.

Wie kommen Sie eigentlich zu so viel Urlaubstagen bis zur Kommunalwahl?

Zu Beginn der Pandemie habe ich im Gesundheitsministerium unheimlich viele Überstunden angesammelt. Das war eine harte Zeit. Davon profitiere ich jetzt. Wir hatten außerdem bewusst auf einen Sommerurlaub verzichtet. Zudem hatte ich noch fast den gesamten Jahresurlaub aus dem Vorjahr.

Zehrt der Wahlkampf an Ihnen?

Ich merke es weniger psychisch. Aber es ist körperlich anstrengend. Ich wollte eigentlich am vergangenen Wochenende Flyer in die Briefkästen stecken. Aber bei dem schönen Wetter waren die meisten Leute draußen. Die wollen dann mit mir sprechen. Das mache ich gerne, aber dadurch dauert es sehr lange. Dann bin ich abends schon manchmal kaputt.

Wie sehr ändert sich Ihr Leben, wenn es klappt und Sie Bürgermeister werden?

Ich glaube, ich muss der Familie noch erklären, dass ein gewöhnlicher Dienst „nine to five“ nicht funktioniert. Ich werde mir weiterhin ein paar Freiheiten herausnehmen. Beispielsweise möchte ich nicht komplett auf die Besuche im Fitnessstudio verzichten. Ich möchte vieles von dem, was ich im Wahlkampf gemacht habe, weiter fortsetzen. Damit meine ich die Gespräche mit den Bürgern, mit Gewerbetreibenden. Es wird einen unsteten Tagesablauf geben. Aber man kann es gut arrangieren.

Beschäftigen Sie sich mit der Frage, was passiert, wenn Sie jetzt, aber in fünf Jahren nicht wiedergewählt werden?

Das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe kein Netz und doppelten Boden. In dem Fall werde ich in fünf Jahren arbeitslos sein. Denn meine Beamtenstelle beim Land erlaubt mir keine Beurlaubung für eine Position als Hauptverwaltungsbeamter. Ich würde alle Privilegien verlieren, die ich aus meinem Lebenszeitbeamtenverhältnis erworben habe. Aber das Risiko gehe ich ein. Meine Frau sagt sowieso: Du findest immer wieder einen Job.

Was wären die ersten drei Dinge, die Sie für Pattensen umsetzen möchten?

Mir ist immer noch die Kfz-Zulassungsstelle eine Herzensangelegenheit. Ich kann den Leuten nicht länger vermitteln, dass es jede andere Kommune schafft. Nur bei uns heißt es: Das geht nicht. Ich werde das irgendwie durchsetzen. Das verspreche ich den Menschen. Was wir ebenfalls ändern müssen, ist die Verschmutzung in der Stadt. Ein Mülleimerkataster fehlt noch immer in Pattensen. Ich hatte auch mal das Thema Hundeauslauffläche fallen lassen. Ich würde mich auch für aufgestellte Hundekotbeutel-Spender einsetzen. Außerdem müssen wir eine andere Mentalität in der Stadtverwaltung schaffen. Es gibt Leute, die gerne was in der Stadt machen und bewegen möchten. Die bekommen dann einfach zu hören: „Das geht nicht.“ Davon müssen wir weg und hin dazu, Lösungen zu entwickeln.

Was erwarten Sie vom neuen Rat?

Wir werden sicherlich ein paar neue Gesichter sehen. Die FDP hat drei auf der Liste. Die haben Chancen, zumindest mit ein oder zwei Kandidaten einzuziehen. Mit UWG und UWJ komme ich persönlich gut aus. Es wird stark davon abhängen, wie viele Mandate die bekommen. Und dann kommt es natürlich auf die AfD an. Da habe ich die Befürchtung, dass die auch in den Rat kommen. Nicht über die Personenwahl, eher über die Liste.

Wie werden Sie als Bürgermeister mit der AfD umgehen?

Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Ich bin eigentlich der Auffassung, dass man nicht das Richtige unterlassen darf, nur weil die AfD auch dafür gestimmt hat. Auf der anderen Seite: Man kann keine Mehrheiten mit denen bilden. Es wäre einfach, wenn es auf deren Stimme nicht ankommt. Aber was machen wir bei Situationen, bei denen es auf jede einzelne Stimme ankommt?

Und was machen Sie dann?

Das ist ganz harte Fraktionsarbeit. Dann muss man die Demokraten der anderen Fraktionen davon überzeugen, das Richtige zu tun. Wir – das kann den anderen Parteien mit Anträgen ja auch passieren – dürfen nicht in die Situation geraten, dass man uns vorwerfen kann, dass wir mit der AfD gemeinsame Sache machen. Das möchte ich auf keinen Fall.

Was macht für Sie ein lebenswertes Pattensen aus?

Wir sind hier nicht unzufrieden, sonst wären wir auch nicht hergezogen. Wir haben eigentlich alles. Aber wir können noch mehr machen. Es fehlt beispielsweise bezahlbarer Wohnraum. Und es gibt Investoren, die gerne Geld in die Hand nehmen möchten. Freizeitmöglichkeiten fände ich auch ganz nett. Es gibt ein relativ ordentliches Einkommenspotenzial. Das soll möglichst in unserer Stadt bleiben. Wir bieten den Menschen aber nichts an, um den Abend hier zu verbringen. Ich hätte unglaublich gerne Theater oder Kabarett. Außerdem müssen wir bei den Sportvereinen sehen, dass wir die noch weiter fördern. Der TSV Pattensen platzt aus allen Nähten, die brauchen in absehbarer Zeit einen weiteren Platz, auch die Hallenzeiten reichen nicht aus. Wenn zudem der Multi-Sport-Court hinter dem TSV-Gelände entstehen könnte, hätten wir dort eine schöne Sportmeile. Für Jugendliche brauchen wir mehr Angebote. Wir müssen auch für eine Attraktivitätssteigerung in der Altstadt sorgen. An der Talstraße, Hiddestorfer Straße und auch Schöneberger Straße wäre es schön, wenn dort mal eine Geschwindigkeitsmessanlage aufgehängt wird. Viele Menschen in Pattensen ärgern sich über Verkehrsordnungswidrigkeiten, insbesondere zu schnelles Fahren.

Sie hatten sich kürzlich zu einer neuen Anordnung der Marktstände geäußert. Was schwebt Ihnen dabei vor?

Ich würde gerne mit der Marktgilde sprechen, ob die Marktstände nicht anders angeordnet werden können. Ich stelle mir eine Belebung des Marktplatzes vor. Warum sollen wir da nicht überall Außengastronomie anbieten, damit es mal brummt. Auch die Marktstände profitieren davon, wenn Leute dort einen Kaffee trinken oder Mittag essen. So ist der Platz tot.

Zum Abschluss vervollständigen Sie bitte den Satz: Wenn die nächste Bundeskanzlerin aus Pattensen kommt, …

Dann haben wir versagt und verloren. Das würde bedeuten, dass eine Grüne Bundeskanzlerin wird und wir als CDU ganz schlecht abgeschnitten haben. Das wäre eine ganz schwierige Zeit auf Bundesebene. Vor allem, wenn sich dann Robert Habeck durchsetzt und das Finanzressort übernimmt. Ich nenne nur mal das Stichwort Pendlerpauschale. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut wäre für Deutschland.

Warum nicht?

Weil wir ein Wirtschaftswachstum mit deren Ideen nicht erreichen werden. Das brauchen wir nach Corona aber ganz dringend. Viele Ideen der Grünen wären zum Nachteil für uns. Davon bin ich überzeugt. Ich wäre schon nicht glücklich damit, wenn die Grünen unser Juniorpartner in einer Koalition werden und die CDU sich auf zu viele Zugeständnisse einlässt. Das werden sicherlich ganz schwierige Koalitionsverhandlungen.

Von Mark Bode