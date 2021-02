Jeinsen/Schulenburg

Der CDU-Ortsverband Jeinsen/Schulenburg hat einen neuen Vorstand. Nachdem der bisherige Vorsitzende Armin Harder aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl stand, erklärte sich Sebastian Krüger bereit. Da die Wahl bei einer digitalen Zusammenkunft nicht zulässig ist, musste am Folgetag eine Urnenwahl in der Geschäftsstelle in Pattensen-Mitte erfolgen. Innerhalb von zwei Stunden hatten die Mitglieder die Möglichkeit, ihren Wahlzettel abzugeben und durch ein Einbahnstraßensystem das Gebäude wieder zu verlassen.

Krüger ist seit eineinhalb Jahren im Ortsrat Jeinsen

Der 38-jährige Krüger arbeitet als Bauleiter bei einem hannoverschen Gartenlandschaftsbauunternehmen. Vor etwa eineinhalb Jahren rückte er in den Jeinser Ortsrat nach. Nachdem im Vorjahr mehrere CDU-Mitglieder in Schulenburg die Partei verlassen hatten, war die Zusammenlegung der beiden Ortsverbände erforderlich. „Mein Ziel ist es, Ruhe in den noch neuen Ortsverband zu bringen“, sagt Krüger. Außerdem möchte er sich mit seinem weiteren Vorstandsteam gerne „einmischen und präsent sein“, wie er sagt.

„Die Ortsteile Pattensens dürfen nicht vergessen werden“, sagt der neue Vorsitzende. Die beiden wichtigsten Themen, bei denen sich sein Ortsverband einmischen möchte, sind der Schulneubau in Schulenburg sowie der Hochwasserschutz in Jeinsen. „Wir möchten bei der neuen Schule das bestmögliche Ergebnis erreichen“, sagt Krüger. Beim Hochwasserschutz herrsche seiner Meinung nach „seit Jahrzehnten Stillstand“. Das müsse sich ändern.

Neuer Vorsitzender traut sich Aufgabe zu

Krüger gibt zu, dass der Zeitpunkt, den Vorsitz zu übernehmen, im Hinblick auf die im Herbst anstehende Kommunalwahl „etwas ungünstig“ ist. „Weil wir die vor uns haben, wird die Findungsphase eher knapp ausfallen“, sagt er und spricht im Bezug auf den Wahlkampf von einem „Kaltstart“. Trotzdem traue er sich die neue Aufgabe zu.

Den Vorstand komplettieren Nils Harder – Sohn des bisherigen Vorsitzenden – und Ricarda Thieme als Stellvertreter, Julian Stwerka ist Schatzmeister, Andreas Junge neuer Schriftführer.

Von Mark Bode